Самые искренние слова для именинников: поздравления с днем рождения в картинках, прозе и стихах

День рождения – особенный праздник для каждого. Самые родные люди поздравляют именинников и желают всего наилучшего.

24 Канал подготовил искренние поздравления с днем рождения. Сохраните их себе заранее для друзей и близких, которые скоро будут именинниками. Отправьте их своим родным, которым хотите подарить отличное настроение в их праздник.

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Поздравления с днем рождения: картинки, проза и стихи

С Днем рождения! Пусть в твоей жизни всегда светит солнце, а рядом будут родные и друзья, которые любят и поддерживают тебя. Пусть каждое мгновение будет наполнено радостью, а каждое утро приносит новые возможности. Пусть этот день станет началом нового, еще более счастливого раздела в твоей жизни. Пусть все твои мечты, даже самые заветные, исполнятся!

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Сегодня день, когда на свет появился замечательный человек – ты! Пусть твоя жизнь будет такой же яркой, как солнце, такой же нежной, как весенний ветерок, и такой же радостной, как детский смех. Пусть все твои усилия приносят плоды, а сердце всегда наполнено теплом и любовью.

Поздравления с днем рождения / Коллаж LifeStyle24

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С Днем рождения! Пусть этот день будет таким же прекрасным, как и ты! Желаю тебе не только счастливых моментов, но и искренних людей рядом. Пусть сердце всегда наполняется теплом, мечты сбываются легко и беспрепятственно, а любовь – окружает каждый твой шаг. Ты заслуживаешь лучшего в жизни, и пусть судьба дарит тебе только радостные сюрпризы!

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День народження настав

– тож прийми мої вітання

Побажати хочу – мрій!

Хай здійсняться всі бажання!

Незабутніх вражень віз,

Миру, злагоди й натхнення,

Сонце гріє хай твій дім

Щастя, світла і кохання!

***

З днем народження вітаю,

Гори щастя вам бажаю.

В гаманці, щоб були гроші,

Друзів вірних та хороших,

Мрій, що душу окриляють,

Та від стресів позбавляють,

Відпочинків цілий рік,

Рівних удачливих доріг.

Хай здоров'я тішить вас,

Буде міцним, як алмаз!

Поздравления с днем рождения / Коллаж LifeStyle24

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З Днем народження вітаю!

Добра і радощів бажаю,

Здоров'я на усі літа,

Хай в серці квітне доброта.

Хай в небі сонце ніжно сяє,

Веселка барвами заграє,

Щебечуть солов'ї грайливо

На життя довге й щасливе!

***

У цей святковий день

Прийміть мої вітання

Та найщиріші побажання:

Здоров'я, щастя та добра,

Наснаги, успіхів, тепла.

І повсякденно, повсякчас

Хай буде все у вас гаразд!

Поздравления с днем рождения / Коллаж LifeStyle24

***

С Днем рождения! Пусть твоя жизнь будет наполнена любовью, теплом и радостью. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья и множества приятных событий.