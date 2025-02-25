С Днем украинской женщины 2025: искренние поздравления в картинках и прозе

25 февраля в Украине отмечают День украинской женщины. Хоть этот праздник и считается неофициальным, он напоминает о важной роли девушек в обществе, их вкладе в культуру, науку, образование, военное дело и все сферы жизни.

Что интересно, дату этого праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день родилась выдающаяся украинская писательница и общественный деятель Леся Украинка, которая стала символом силы, мудрости и несокрушимости.

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По случаю праздника 24 Канал подготовил искренние поздравления в прозе и картинках. Сохраните их себе и отправьте матерям, сестрам, подругам и всем знакомым женщинам в этот особый праздник.

Поздравления с Днем украинской женщины 2025: картинки и проза

Поздравляю вас с Днем украинской женщины! Будьте яркой, как солнце, непредсказуемой, как погода, и просто счастливой! Пусть ваши мечты сбываются!

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От всего сердца желаю вам огромного женского счастья, любви и добра! Пусть рядом с вами всегда будут только достойные люди, с которыми будут не страшны никакие невзгоды. Чтобы каждый день вы встречали с улыбкой, блеском в глазах, предвкушением радости, уверенностью и душевным спокойствием.

Поздравления с Днем украинской женщины 2025 / Коллаж LifeStyle24

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В это нелегкое для Украины время украинские женщины являются источником веры и надежды, настоящими хранительницами – заботливыми, стойкими, мужественными. Поздравляя с праздником, желаю, чтобы каждый день вы встречали с улыбкой, уверенностью и предчувствием радости. Счастья вам, здоровья, семейного благополучия и уюта, мирного неба над головой.

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Поздравляю с Днем украинской женщины. Желаю вам мирного неба над головой и быть всегда несокрушимой духом как Украина. Пусть вас Бог с небес благословляет!

Поздравление с Днем украинской женщины 2025 / Коллаж LifeStyle24

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С Днем украинской женщины! Пусть судьба будет к вам благосклонна, пусть в ваших сердцах всегда будет любовь, а в глазах – счастливый блеск. Желаю вам радости, гармонии, исполнения всех желаний и чтобы в вашей жизни всегда было место для мира и добра.

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Поздравляю с Днем украинской женщины! Вы душа и сердце нашей земли. Вы сочетаете в себе мудрость и смелость, заботу и решительность. Ваша любовь греет родных, мудрость ведет детей в светлое будущее, а ваша несокрушимость вдохновляет целую нацию.

Поздравление с Днем украинской женщины 2025 / Коллаж LifeStyle24

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С Днем украинской женщины! Пусть все удается и мечты воплощаются в жизнь! Терпения, уверенности, вдохновения! Здоровья на все времена года, хороших новостей и удачи! И скорейшей победы!