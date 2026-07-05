С Днем ВМС Украины 2026: лучшие поздравления своими словами, картинки и открытки

Кто-то мечтает о море только в отпускной сезон, а для украинских военных моряков оно давно стало местом службы и борьбы. И хотя их работа явно не похожа на отдых на курорте, они каждый день держат курс на нашу безопасность.

Ко Дню Военно-морских сил ВСУ 24 Канал подготовил подборку красивых поздравлений, с помощью которых можно выразить благодарность и поддержку тем, кто защищает Украину с моря.

Поздравления с Днем Военно-морских сил Украины 2026 своими словами

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Вы держите границу там, где волны и ветер – на своей территории, и делаете это с достоинством. Пусть каждая вахта заканчивается возвращением домой, а сердце всегда чувствует поддержку тех, кто ждет на берегу.

Спасибо. Гордимся вами.

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Пусть судьба оберегает вас в каждом шторме, а тепло родных согревает даже в самых холодных водах. С Днем ВМС!

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С Днем Военно-Морских Сил Украины! Желаю силы духа, спокойных вод и скорого возвращения к тем, кто вас любит и ждет.

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С Днем Военно-Морских Сил! Пусть море всегда будет спокойным для тех, кто его охраняет, а дома ждет теплый кофе и объятия родных. Спасибо за силу, которая сильнее любой волны

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С Днем ВМС Украины. Пусть в жизни будет больше тихих гаваней, надежных друзей рядом и моря – только мирного и ласкового. Спасибо за защиту!

С Днем Военно-морских сил Украины 2026: картинки



Картинки ко Дню ВМС Украины 2026 / Коллаж 24 Канала





С Днем Военно-морских сил Украины 2026 / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Днем ВМС Украины 2026 своими словами / Коллаж 24 Канала



А если вы так и не смогли определиться – у нас для вас есть еще одна подборка поздравлений с Днем ВМС Украины.