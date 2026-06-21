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21 июня, 06:00
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Самые теплые поздравления с Днём отца 2026: искренние пожелания в прозе и стихах

Влада Пономарева

Настоящие супергерои не носят плащей, они просто всегда рядом, когда это нужно. Уже сегодня, 21 июня, украинцы отмечают День отца.

Это праздник тех, кто учит нас быть сильными и уверенно идти по жизни. По случаю праздника наша редакция подготовила подборку трогательных поздравлений в картинках, прозе и стихах, которые без лишних слов передадут вашу благодарность папам.

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Поздравления с Днем отца 2026: проза, картинки, стихи

Поздравляю тебя с Днём отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была радостью и не поглотила её рутина, чтобы здоровье было крепким, а сердце – вечно молодым. Пусть судьба чаще вознаграждает тебя за все твои старания и всегда оберегает, что бы ни случилось и где бы ты ни был. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и чтобы каждый миг был радостным.

***
Поздравляю моего любимого папу с праздником! В День отца мне очень хочется, чтобы ты всегда был счастлив, ведь когда я вижу твою улыбку, на душе становится теплее! Спасибо тебе, папа, за то, что ты у меня есть, ты лучший отец в мире! Желаю тебе благополучия, радости и прекрасного настроения!

Поздравления с Днём отца 2026 / Коллаж 24 Канала

***
На дворі батьківське свято, 
Татів день щемить серця,
Бог подарує щастя багато, 
І зітре всі зморшки з лиця! 
Щоб все було в порядку, 
Біди танули, як дим,
Була пишною життєва грядка, 
Був ти вічно молодим!

***
Ти, мій тато, найкращий,
Сильний, добрий і рідний,
Терплячий і могутній,
Знай, що я завжди з тобою!
Я люблю тебе, батько,
І пишаюся, що мій батько –
Це в житті переможець,
Це істинний боєць!

Поздравление с Днём отца 2026 / Коллаж 24 Канала

***
Дорогой папа, поздравляю тебя с Днем отца! Ты действительно заслуживаешь этого праздника, и я хочу пожелать тебе всего доброго, позитивного и самого лучшего. Желаю сил, как у богатыря, чтобы хватало на всех нас, крепкого здоровья, мешок счастья в придачу, много разнообразного отдыха, положительных эмоций в кругу твоей семьи и денежного запаса, естественно, бесконечного.

***
Дорогой папа, поздравляю тебя с замечательным праздником, с Днём отца! Ты всегда был не только любящим отцом, но и мудрым наставником. Спасибо тебе за щедрость и заботу. Желаю тебе сил, выносливости, мужества, выдержки, мудрости. Пусть все преграды падут перед твоей харизмой, а твой оптимизм выручает даже в экстремальных обстоятельствах. Удачи тебе!

Поздравление с Днём отца 2026 / Коллаж 24 Канала

***
Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди затишно й світло.
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі,
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тобі треба,
А Матінка Божа – цариця свята –
Дарує щасливі та довгі літа.

***
У день святковий цей, татусю,
Я вітаю від душі.
Хай від щастя тобі доля
Подарує всі ключі.
Буде хай міцним здоров'я,
Успіх хай в житті прийде.
Кожен день тобі хай радість
І натхнення лиш несе.
Ти прийми мою подяку
За підтримку і добро.
Погляд твій завжди дарує
Мені віру і тепло!

Для написания материала использованы источники: "Поздравок" и "Побажайко".

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