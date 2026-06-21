Самые теплые поздравления с Днём отца 2026: искренние пожелания в прозе и стихах

Настоящие супергерои не носят плащей, они просто всегда рядом, когда это нужно. Уже сегодня, 21 июня, украинцы отмечают День отца.

Это праздник тех, кто учит нас быть сильными и уверенно идти по жизни. По случаю праздника наша редакция подготовила подборку трогательных поздравлений в картинках, прозе и стихах, которые без лишних слов передадут вашу благодарность папам.

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Поздравления с Днем отца 2026: проза, картинки, стихи

Поздравляю тебя с Днём отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была радостью и не поглотила её рутина, чтобы здоровье было крепким, а сердце – вечно молодым. Пусть судьба чаще вознаграждает тебя за все твои старания и всегда оберегает, что бы ни случилось и где бы ты ни был. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и чтобы каждый миг был радостным.

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Поздравляю моего любимого папу с праздником! В День отца мне очень хочется, чтобы ты всегда был счастлив, ведь когда я вижу твою улыбку, на душе становится теплее! Спасибо тебе, папа, за то, что ты у меня есть, ты лучший отец в мире! Желаю тебе благополучия, радости и прекрасного настроения!

Поздравления с Днём отца 2026 / Коллаж 24 Канала

***

На дворі батьківське свято,

Татів день щемить серця,

Бог подарує щастя багато,

І зітре всі зморшки з лиця!

Щоб все було в порядку,

Біди танули, як дим,

Була пишною життєва грядка,

Був ти вічно молодим!

***

Ти, мій тато, найкращий,

Сильний, добрий і рідний,

Терплячий і могутній,

Знай, що я завжди з тобою!

Я люблю тебе, батько,

І пишаюся, що мій батько –

Це в житті переможець,

Це істинний боєць!

Поздравление с Днём отца 2026 / Коллаж 24 Канала

***

Дорогой папа, поздравляю тебя с Днем отца! Ты действительно заслуживаешь этого праздника, и я хочу пожелать тебе всего доброго, позитивного и самого лучшего. Желаю сил, как у богатыря, чтобы хватало на всех нас, крепкого здоровья, мешок счастья в придачу, много разнообразного отдыха, положительных эмоций в кругу твоей семьи и денежного запаса, естественно, бесконечного.

***

Дорогой папа, поздравляю тебя с замечательным праздником, с Днём отца! Ты всегда был не только любящим отцом, но и мудрым наставником. Спасибо тебе за щедрость и заботу. Желаю тебе сил, выносливости, мужества, выдержки, мудрости. Пусть все преграды падут перед твоей харизмой, а твой оптимизм выручает даже в экстремальных обстоятельствах. Удачи тебе!

Поздравление с Днём отца 2026 / Коллаж 24 Канала

***

Наш славний і рідний, найкращий у світі,

З тобою нам завжди затишно й світло.

Ти гарний господар і батько чудовий,

Даруєш турботу та море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом,

Що в рідному домі надійно та щиро,

Живи нам на радість у щасті та мирі,

Хай Бог милосердний з високого неба

Дарує усе, чого тобі треба,

А Матінка Божа – цариця свята –

Дарує щасливі та довгі літа.

***

У день святковий цей, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров'я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло!

Для написания материала использованы источники: "Поздравок" и "Побажайко".