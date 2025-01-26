Легкой и безопасной службы: искренние поздравления с Международным днем таможенника в прозе и стихах

Международный день таможенника ежегодно отмечают 26 января. Этот праздник учредили в 1983 году по инициативе Всемирной таможенной организации.

Сегодня важно вспомнить о важности профессии таможенников, работа которых чрезвычайно важна для безопасности страны, экономики и международной торговли. Специалисты стоят на страже порядка, работая ради граждан и развития родного государства. 24 Канал подготовил поздравления с Международным днем таможенника в картинках, прозе и стихах, которые вы можете отправить своим друзьям и знакомым, работающих в таможенных службах.

Не пропустите С Международным днем таможенника 2025: самые красивые картинки-поздравления с праздником

Поздравления с Международным днем таможенника 2025: проза, картинки, стихи

Сегодня День таможенника, и я поздравляю тебя с этим праздником! Пусть работа приносит большую радость, и в личном плане все будет замечательно! Крепкого здоровья, счастливой семейной жизни и больше свободного времени для своих увлечений!

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С праздником тебя! С Днем таможенника! Пусть служба будет легкой и безопасной, начальство и коллеги уважают, зарплата растет, а твоя семья будет крепкой и счастливой! Спасибо за службу Родине!

Поздравление с Международным днем таможенника 2025 / Коллаж LifeStyle 24

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В Україну навіть мишка

Повз митну службу не проскочить,

Бо працівник хоробрий спритно

Всіх перевірить дуже точно!

Тобі я, митнику, бажаю,

Щоб будні проходили гладко,

І хай ніхто не порушає

На вашій митниці порядку!

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Поздравляю с Днем таможенника! Есть же на свете люди, которым к лицу и форма, и служба, а их содержание – выше всяких похвал! Так и оставайся таким долгие, долгие годы! Держи службу и личную жизнь в полном порядке и уверенно иди к повышению!

Поздравление с Международным днем таможенника 2025 / Коллаж LifeStyle 24

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Решительный настрой и ответственность, осмотрительность и внимательность, а также настойчивость и удача – вот основа вашего профессионализма. Пусть эти качества всегда будут с вами. Поздравляю с Международным днем таможенника!

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Сьогодні день ваш, митники сміливі,

Ви на кордонах пильні й справедливі.

Від вас залежить мир і спокій краю,

Вам шана й вдячність від людей без краю.

Ви захищаєте державні інтереси,

Контроль тримаєте – ні кроку до прогресу

Без вашої роботи непросто у житті,

Тож хай успіхи чекають вас у путі!

Поздравление с Международным днем таможенника 2025 / Коллаж LifeStyle 24

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С Днем таможенника, наши дорогие стражи границы государства! Оставайтесь собранными и выносливыми. И пусть частыми станут слова: "Таможня дает добро!".

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Поздравляю вас с Международным днем таможенника! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в работе и личной жизни! Пусть ваш труд всегда будет успешным, а вы всегда будете надежной защитой для нашей страны.