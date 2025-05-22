Для учеников: подборка хороших поздравлений с последним звонком в прозе и картинках

Все школьники с нетерпением ждут последнего звонка, ведь это означает, что наконец-то наступили летние каникулы. Традиционно этот праздник приходится на последние дни мая.

LifeStyle24 подготовил искренние поздравления с последним звонком в картинках и прозе для учеников. Отправьте их своим друзьям, одноклассникам, детям и всем, кому хотите пожелать хорошего отдыха летом.

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Поздравления с последним звонком для учеников: картинки и проза

Вот и закончились школьные приключения! Звенит последний звонок! Столько лет – позади, а впереди... впереди... впереди целая жизнь! Не загадывай сейчас все строго, просто настройся на то, чтобы искать свой путь и если, кажется, что он найден... не останавливаться на достигнутом! Ведь мир и человеческие возможности поистине безграничны! Поздравляю с последним звонком!

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Поздравляю тебя с праздником замечательным – с праздником Последнего звонка! Желаю тебе хорошо отдохнуть и все лето пусть пройдет, словно сплошной праздник! Желаю тебе много вдохновения, удачи, чудес – пусть хорошее настроение всегда будет с тобой!

Поздравление с последним звонком 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляю с последним звонком! Это период, когда заканчивается один этап и начинается другой. Поэтому желаю обновления, новых идей, вдохновения, хорошего отдыха и перезагрузки перед следующим годом!

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Поздравляю всех с последним звонком! Пусть сегодняшний день будет наполнен радостью, смехом и незабываемыми моментами. Это особое время, когда вы прощаетесь со школой и готовитесь к новому этапу в своей жизни. Пусть ваше будущее будет ярким и успешным!

Поздравление с последним звонком 2025 / Коллаж LifeStyle24

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С последним звонком! Желаю после уставших школьных будней и усердных своих стараний окунуться в мир беззаботного лета, желаю устройств свободы и мечтаний, желаю только солнечных и ярких дней, желаю только веселья и радости на каникулах.

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Поздравляю с последним звонком! Желаю отложить ключ знаний, и широко улыбаясь заняться отдыхом. Запастись весельем и озорством, шалостями и бунтарством, чтобы в следующем году учителям не было скучно. Впитывайте в себя летнее солнышко и позитивный настрой. Хороших каникул!

Поздравление с последним звонком 2025 / Коллаж LifeStyle24

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С последним звонком. Хочу пожелать, чтобы за лето полученные знания в голове не покрылись паутиной, чтобы времени хватило на полный отрыв. Пусть отдых будет ярким и самым крутым, пусть дни счастья тянутся также долго, как весь учебный год.