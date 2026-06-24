С праздником Ивана Купала 2026: самые красивые картинки-поздравления с праздником

В ночь с 23 на 24 июня в Украине отмечают один из самых колоритных праздников – Ивана Купала. Даже если в этом году вы не планируете плести венки, искать мифический цветок папоротника или прыгать через огонь, окунуться в магическую атмосферу этого дня очень просто.

Искреннее и своевременное поздравление способно подарить близкому человеку искреннюю улыбку, надежду на лучшее и напомнить о наших корнях. Пусть купальская вода смоет все невзгоды, а огонь сожжет тревоги, оставив место только для любви, крепкого здоровья и желанного мира в каждом украинском доме.

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Чтобы вы могли мгновенно послать лучик тепла тем, кто сейчас далеко, наша редакция подготовила особую подборку картинок-поздравлений с праздником Ивана Купала. Сохраните себе эти красивые открытки заранее, чтобы потом не тратить время. Отправьте красивые картинки своим друзьям, знакомым, коллегам и родным, которым хотите поднять настроение.

Ивана Купала 2026: картинки-поздравления с праздником

Поздравления с праздником Ивана Купала 2026 / Коллаж 24 Канала

Поздравления с праздником Ивана Купала 2026 / Коллаж 24 Канала Поздравления с праздником Ивана Купала 2026 / Коллаж 24 Канала Поздравления с праздником Ивана Купала 2026 / Коллаж 24 Канала Поздравления с праздником Ивана Купала 2026 / Коллаж 24 Канала Поздравления с праздником Ивана Купала 2026 / Коллаж 24 Канала Поздравления с праздником Ивана Купала 2026 / Коллаж 24 Канала Поздравления с праздником Ивана Купала 2026 / Коллаж 24 Канала

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