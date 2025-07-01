1 июля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя работать на огороде и в поле

Сегодня, 1 июля, верующие отмечают день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана. Они исцеляли людей и животных, не беря за это никакой платы. По этой причине их и называют "бессребрениками".

В этот день наши предки старались вести спокойный образ жизни, отказываясь от работы в земле. О запретах и приметах на 1 июля читайте в материале LifeStyle24.

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День памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана

Стоит отметить, что в церковной истории есть несколько пар святых с упомянутыми именами, однако самые известные из них те, кто жили в III веке в Азии (сегодняшняя Турция). Косма и Дамиан были родными братьями.

Они изучали врачебное искусство, а больных исцеляли молитвой и лекарственными средствами (вероятно, речь идет об использовании различных трав и настоек). Из-за того, что братья не брали денег за свое целительство, они получили широкую известность. Интересно, что даже после смерти Космы и Дамиана, люди обращались к ним в молитвах с просьбами исцелиться, а те, в свою очередь, помогали, спасая верующих от недугов.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит организовывать шумных празднований, ведь 1 июля надо проводить спокойно и в молитве.

Нельзя работать на огороде и в поле, ведь в этот день земля "отдыхает", то ее лучше не трогать.

Надо отказаться от убийства животных и птиц, ведь упомянутых святых считали покровителями скота.

Народные приметы

Если в этот день будет жарко и сухо – в августе ожидайте дождливый месяц.

Если утро ясное, то будет хороший урожай зерна.

Если днем будет гроза, то будет богатый урожай орехов.

Если солнце будет садиться в облака, то на следующий день будет дождь.

Что еще отмечают

В Украине отмечают День государственного регистратора с 2022 года. Также с 2019 года принято праздновать День следствия, а с 1995 года ежегодно, 1 июля, отмечается День архитектуры Украины.

Важно помнить, что есть определенные правила, которых стоит придерживаться, когда вешаете иконы дома.