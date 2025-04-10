Какой церковный праздник в четверг, 10 апреля: почему сегодня нельзя заниматься домашними делами

10 апреля верующие чтят память святых мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помпия и 36 других. Они жили в Африке и погибли из-за преданности христианству.

В этот день наши предки ходили в лес и собирали лекарственные растения. О запретах и приметах на 10 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти мучеников Терентия, Африкана, Помпия, Максима и других

Они жили в III веке в Африке во времена правления императора Фортунатиана. Царь получил указ от правителя Декия, который приказал всем гражданам приносить жертвы языческим богам. Поэтому Фортунатиан собрал народ и пригрозил страшными пытками всем, кто откажется поклоняться идолам. Однако сорок христиан, во главе со святым Терентием, открыто заявили, что не отрекутся от Христа. Несмотря на угрозы и пытки, они остались непоколебимыми в собственных взглядах. Однажды император сказал бросить верующих в тюрьму и жестоко их пытать. В это время христиане начали молиться Богу, как вдруг языческий храм разрушился. Разъяренный Фортунатиан приказал казнить всех мучеников.

Что нельзя делать

Не следует заниматься домашними делами, потому что тогда привлечете финансовые трудности.

Не стоит выполнять тяжелую физическую работу.

Нельзя сквернословить и конфликтовать.

Не рекомендуется развлекаться и веселиться.

Народные приметы

Если на улице холодно, то летом часто будет идти дождь.

Если сегодня солнечно, то можно начинать сеять пшеницу.

Если на улице туманно, то ожидайте дождей.

Если тепло вечером, то летом будет такая же погода.

Что еще отмечают

День братьев и сестер. Его основала американка Клавдия Эварт. В раннем возрасте женщина потеряла брата и сестру, поэтому захотела создать день, который бы чествовал родственные связи. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно – именно 10 апреля родилась покойная сестра Клавдии.