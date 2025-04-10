В этот день наши предки ходили в лес и собирали лекарственные растения. О запретах и приметах на 10 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти мучеников Терентия, Африкана, Помпия, Максима и других
Они жили в III веке в Африке во времена правления императора Фортунатиана. Царь получил указ от правителя Декия, который приказал всем гражданам приносить жертвы языческим богам. Поэтому Фортунатиан собрал народ и пригрозил страшными пытками всем, кто откажется поклоняться идолам. Однако сорок христиан, во главе со святым Терентием, открыто заявили, что не отрекутся от Христа. Несмотря на угрозы и пытки, они остались непоколебимыми в собственных взглядах. Однажды император сказал бросить верующих в тюрьму и жестоко их пытать. В это время христиане начали молиться Богу, как вдруг языческий храм разрушился. Разъяренный Фортунатиан приказал казнить всех мучеников.
Что нельзя делать
- Не следует заниматься домашними делами, потому что тогда привлечете финансовые трудности.
- Не стоит выполнять тяжелую физическую работу.
- Нельзя сквернословить и конфликтовать.
- Не рекомендуется развлекаться и веселиться.
Народные приметы
- Если на улице холодно, то летом часто будет идти дождь.
- Если сегодня солнечно, то можно начинать сеять пшеницу.
- Если на улице туманно, то ожидайте дождей.
- Если тепло вечером, то летом будет такая же погода.
Что еще отмечают
День братьев и сестер. Его основала американка Клавдия Эварт. В раннем возрасте женщина потеряла брата и сестру, поэтому захотела создать день, который бы чествовал родственные связи. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно – именно 10 апреля родилась покойная сестра Клавдии.