У цей день наші предки ходили до лісу та збирали лікарські рослини. Про заборони й прикмети на 10 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Не пропустіть Православний календар на квітень 2025 року: які свята відзначатимуть українці

День пам'яті мучеників Терентія, Африкана, Помпія, Максима та інших

Вони жили в III столітті в Африці за часів правління імператора Фортунатіана. Цар отримав указ від правителя Декія, який наказав усім громадянам приносити жертви язичницьким богам. Тому Фортунатіан зібрав народ і пригрозив страшними тортурами всім, хто відмовиться поклонятися ідолам. Однак сорок християн, на чолі зі святим Терентієм, відкрито заявили, що не зречуться Христа. Попри погрози та тортури, вони залишилися непохитними у власних поглядах. Одного разу імператор сказав кинути вірян до в'язниці та жорстоко їх катувати. У цей час християни почали молитися Богу, аж раптом язичницький храм зруйнувався. Розлючений Фортунатіан наказав стратити всіх мучеників.

Що не можна робити

Не слід займатися хатніми справами, бо тоді привабите фінансові труднощі.

Не варто виконувати важку фізичну роботу.

Не можна лихословити та конфліктувати.

Не рекомендується розважатися та веселитися.

Народні прикмети

Якщо надворі холодно, то влітку часто дощитиме.

Якщо сьогодні сонячно, то можна починати сіяти пшеницю.

Якщо на вулиці туманно, то очікуйте дощів.

Якщо тепло ввечері, то влітку буде така ж погода.

Що ще відзначають

День братів і сестер. Його заснувала американка Клавдія Еварт. У ранньому віці жінка втратила брата і сестру, тому захотіла створити день, який би вшановував родинні зв'язки. Що цікаво, дату свята обрали невипадково – саме 10 квітня народилася покійна сестра Клавдії.