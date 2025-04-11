11 апреля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя устраивать шумные празднования

11 апреля верующие чтят память святого священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского. Он не хотел поклоняться идолам, поэтому язычники его убили.

В этот день наши предки собирали березовый сок. О запретах и приметах на 11 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

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День памяти священномученика Антипы

Он жил примерно в I веке в городе Пергаме и был учеником святого апостола Иоанна Богослова. Мужчина преданно служил Богу и возглавлял епископскую кафедру. Однако в городе развивалось язычество, поэтому многие люди поклонялись идолам. В отличие от других горожан, Антипа отказывался приносить жертву языческим богам, поскольку исповедовал христианство. Однажды жрецы решили избавиться от святого. Однажды святого схватили и начали пытать. До самой смерти он молился, демонстрируя преданность вере.

Что нельзя делать

Не следует вязать и вышивать.

Нельзя ссориться и спорить с близкими.

Не рекомендуется планировать будущее.

Не стоит устраивать громкие празднования, потому что до сих пор продолжается Великий пост.

Народные приметы

Если сегодня пойдет снег, то в этом году будет неурожай.

Если лед еще не растаял в реке, то летом будет холодно.

Если пойдет дождь, то в этом году будет обильный урожай.

Если небо безоблачное, то весна будет теплой.

Что еще отмечают

Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. Его ежегодно отмечают 11 апреля. Дело в том, что именно в этот день, в 1945 году, узники концлагеря Бухенвальд восстали против нацистов.

Напомним, что ранее мы рассказывали о других профессиональных и международных праздники, которые будут в апреле 2025 года.