Какой церковный праздник в субботу, 12 июля: почему сегодня нельзя выходить из дома вечером

12 июля верующие чтят память святых мучеников Прокла и Илария. Они погибли из-за преданности вере.

В этот день наши предки умывались росой, чтобы сохранить молодость и красоту. О запретах и приметах на 12 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Не пропустите Календарь религиозных праздников на июль 2025 года: что будут отмечать украинцы

День памяти святых мучеников Прокла и Илария

Они родились вблизи города Калипт и жили во времена правления императора Траяна, который осуществлял гонения на христиан. Однажды Прокла схватили из-за его вероисповедания. Мужчину заставляли принести жертву языческим идолам, но он отказался. Тогда правитель разозлился и приказал мученику бежать за колесницей. После этого Прокла повели к столбу, по дороге к которому мужчина встретил своего племянника Илария. Тот обнял дядю и одновременно признался, что также верит в Бога. За это Илария схватили и бросили в тюрьму. Через некоторое время Прокла жестоко убили стрелами, а его племяннику отсекли голову.

Что нельзя делать?

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя завидовать, сплетничать и злословить.

Не рекомендуется рассказывать кому-то плохие сны.

Не стоит выходить на улицу после захода солнца, потому что тогда привлечете внимание нечистой силы.

Народные приметы

Если на улице туманно, то в этом году будет неурожай.

Если в лесу увидите много грибов, то скоро пойдет дождь.

Если на траве заметите росу, то август будет жарким.

Если сегодня холодно, то зима будет суровой.

Что еще отмечают?

Всемирный день бортпроводника. Этот праздник ежегодно отмечают 12 июля. Что интересно, профессия бортпроводника возникла в Германии, а именно в 1928 году. А уже через некоторое время к этой работе начали привлекать американок в США.

Заметим, на днях наша редакция рассказывала о других праздниках июля 2025 года.