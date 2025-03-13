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13 марта, 07:00
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13 марта – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя брать в руки острые предметы

Влада Пономарева

13 марта верующие чтят память святого Никифора, патриарха Константинопольского. Он враждовал с иконоборцами и преданно служил Богу.

В этот день наши предки старались не ходить в лес, потому что не хотели наткнуться на диких зверей. О запретах и приметах на 13 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого Никифора, патриарха Константинопольского

Он родился в Константинополе и работал в императорском дворе правительницы Ирины. Мужчина принял монашество и делал добрые дела. За свою духовную деятельность Никифор получил возможность стать патриархом Константинопольским. В течение жизни святой защищал иконопочитание и писал религиозные произведения. Однако однажды император Лев V Армянин приказал отправить его в ссылку на остров Проконнис. Там Никифор отошел в вечность, а нетленные мощи святого нашли лишь спустя почти 20 лет. Их переносили несколько раз, но впоследствии оставили в Церкви Двенадцати Апостолов в Константинополе.

Что нельзя делать

  • Не рекомендуется ходить в лес в одиночку.
  • Не стоит ссориться и спорить с близкими.
  • Нельзя начинать делать новые дела.
  • Не следует брать острые предметы в руки, потому что привлечете негативные события в жизнь.

Народные приметы

  • Если на улице туманно, то летом часто будет идти дождь.
  • Если на улице солнечно, то в этом году будет хороший урожай.
  • Если на небе хорошо видны звезды, то ожидайте потепления.
  • Если на улице ветрено, то летом будет тепло.

Что еще отмечают

Международный день победы каждой девушки. Его ежегодно отмечают 13 марта. Главная цель праздника – повысить осведомленность общества о вызовах и гендерном неравенстве, с которыми сталкиваются женщины в современном мире.

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