13 марта – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя брать в руки острые предметы

13 марта верующие чтят память святого Никифора, патриарха Константинопольского. Он враждовал с иконоборцами и преданно служил Богу.

В этот день наши предки старались не ходить в лес, потому что не хотели наткнуться на диких зверей. О запретах и приметах на 13 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого Никифора, патриарха Константинопольского

Он родился в Константинополе и работал в императорском дворе правительницы Ирины. Мужчина принял монашество и делал добрые дела. За свою духовную деятельность Никифор получил возможность стать патриархом Константинопольским. В течение жизни святой защищал иконопочитание и писал религиозные произведения. Однако однажды император Лев V Армянин приказал отправить его в ссылку на остров Проконнис. Там Никифор отошел в вечность, а нетленные мощи святого нашли лишь спустя почти 20 лет. Их переносили несколько раз, но впоследствии оставили в Церкви Двенадцати Апостолов в Константинополе.

Что нельзя делать

Не рекомендуется ходить в лес в одиночку.

Не стоит ссориться и спорить с близкими.

Нельзя начинать делать новые дела.

Не следует брать острые предметы в руки, потому что привлечете негативные события в жизнь.

Народные приметы

Если на улице туманно, то летом часто будет идти дождь.

Если на улице солнечно, то в этом году будет хороший урожай.

Если на небе хорошо видны звезды, то ожидайте потепления.

Если на улице ветрено, то летом будет тепло.

Что еще отмечают

Международный день победы каждой девушки. Его ежегодно отмечают 13 марта. Главная цель праздника – повысить осведомленность общества о вызовах и гендерном неравенстве, с которыми сталкиваются женщины в современном мире.

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