13 марта – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя брать в руки острые предметы
13 марта верующие чтят память святого Никифора, патриарха Константинопольского. Он враждовал с иконоборцами и преданно служил Богу.
В этот день наши предки старались не ходить в лес, потому что не хотели наткнуться на диких зверей. О запретах и приметах на 13 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти святого Никифора, патриарха Константинопольского
Он родился в Константинополе и работал в императорском дворе правительницы Ирины. Мужчина принял монашество и делал добрые дела. За свою духовную деятельность Никифор получил возможность стать патриархом Константинопольским. В течение жизни святой защищал иконопочитание и писал религиозные произведения. Однако однажды император Лев V Армянин приказал отправить его в ссылку на остров Проконнис. Там Никифор отошел в вечность, а нетленные мощи святого нашли лишь спустя почти 20 лет. Их переносили несколько раз, но впоследствии оставили в Церкви Двенадцати Апостолов в Константинополе.
Что нельзя делать
- Не рекомендуется ходить в лес в одиночку.
- Не стоит ссориться и спорить с близкими.
- Нельзя начинать делать новые дела.
- Не следует брать острые предметы в руки, потому что привлечете негативные события в жизнь.
Народные приметы
- Если на улице туманно, то летом часто будет идти дождь.
- Если на улице солнечно, то в этом году будет хороший урожай.
- Если на небе хорошо видны звезды, то ожидайте потепления.
- Если на улице ветрено, то летом будет тепло.
Что еще отмечают
Международный день победы каждой девушки. Его ежегодно отмечают 13 марта. Главная цель праздника – повысить осведомленность общества о вызовах и гендерном неравенстве, с которыми сталкиваются женщины в современном мире.
Напомним, что узнать больше о других праздниках марта 2025 года вы можете в нашем материале.