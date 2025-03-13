У цей день наші предки намагалися не ходити до лісу, бо не хотіли натрапити на диких звірів. Про заборони й прикмети на 13 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого Никифора, патріарха Константинопольського

Він народився у Константинополі та працював в імператорському дворі правительки Ірини. Чоловік прийняв чернецтво та робив добрі справи. За свою духовну діяльність Никифор отримав можливість стати патріархом Константинопольським. Протягом життя святий захищав іконошанування та писав релігійні твори. Однак якось імператор Лев V Вірменин наказав відправити його у заслання на острів Проконніс. Там Никифор відійшов у вічність, а нетлінні мощі святого знайшли лише через майже 20 років. Їх переносили кілька разів, але згодом залишили в Церкві Дванадцяти Апостолів у Константинополі.

Що не можна робити

Не рекомендується ходити до лісу наодинці.

Не варто сваритися та сперечатися з близькими.

Не можна починати робити нові справи.

Не слід брати гострі предмети в руки, бо привабите негативні події у життя.

Народні прикмети

Якщо надворі туманно, то влітку часто дощитиме.

Якщо на вулиці сонячно, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо на небі добре видно зорі, то очікуйте потепління.

Якщо надворі вітряно, то влітку буде тепло.

Що ще відзначають

Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Його щорічно відзначають 13 березня. Головна мета свята – підвищити обізнаність суспільства про виклики та гендерну нерівність, з якими стикаються жінки у сучасному світі.

Нагадаємо, що дізнатися більше про інші свята березня 2025 року ви можете у нашому матеріалі.