Какой церковный праздник в понедельник, 15 июня: почему сегодня нельзя купаться в реке
- 15 июня верующие чтят память святого пророка Амоса.
- Сегодня также отмечается День отца, который в Украине празднуют в третье воскресенье июня.
15 июня верующие чтят память святого пророка Амоса. Он преданно служил Богу и пытался обратить людей к вере.
В этот день наши предки занимались посевными работами. О запретах и приметах на 15 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти святого пророка Амоса
Он родился в Иудее и жил в VIII веке до Рождества Христова. Сначала мужчина работал пастухом, но впоследствии стал одним из двенадцати малых пророков благодаря своей вере. Господь повелел Амосу отправиться в Израильское царство, чтобы разоблачить грехи народа и правителя, которые отвернулись от Бога. Святой пророчествовал язычникам большие беды, за что претерпел страшные мучения и изгнания. Впрочем, это не останавливало Амоса, поэтому он каждый раз возвращался к людям, чтобы продолжить собственное дело. Однажды пророка сильно избили, из-за чего тот погиб.
Что нельзя делать
- Не стоит купаться в реке, потому что существует высокий риск утонуть.
- Не следует гулять в лесу в одиночку.
- Не рекомендуется развлекаться и веселиться.
- Нельзя сквернословить, конфликтовать и сплетничать.
Народные приметы
- Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет неурожай.
- Если на улице туманно, то ожидайте непогоду.
- Если утром заметите росу на траве, то в этом году будет обильный урожай.
- Если вечером услышите пение птиц, то скоро будет жарко.
Что еще отмечают
День отца. Его ежегодно отмечают в третье воскресенье июня. В Украине этот праздник установили в 2019 году Указом тогдашнего президента страны Петра Порошенко. В этот день дети благодарят своих пап за любовь, поддержку, советы и пример мужества.