Какой церковный праздник в понедельник, 15 июня: почему сегодня нельзя купаться в реке

15 июня верующие чтят память святого пророка Амоса. Он преданно служил Богу и пытался обратить людей к вере.

В этот день наши предки занимались посевными работами. О запретах и приметах на 15 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого пророка Амоса

Он родился в Иудее и жил в VIII веке до Рождества Христова. Сначала мужчина работал пастухом, но впоследствии стал одним из двенадцати малых пророков благодаря своей вере. Господь повелел Амосу отправиться в Израильское царство, чтобы разоблачить грехи народа и правителя, которые отвернулись от Бога. Святой пророчествовал язычникам большие беды, за что претерпел страшные мучения и изгнания. Впрочем, это не останавливало Амоса, поэтому он каждый раз возвращался к людям, чтобы продолжить собственное дело. Однажды пророка сильно избили, из-за чего тот погиб.

Что нельзя делать

Не стоит купаться в реке, потому что существует высокий риск утонуть.

Не следует гулять в лесу в одиночку.

Не рекомендуется развлекаться и веселиться.

Нельзя сквернословить, конфликтовать и сплетничать.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет неурожай.

Если на улице туманно, то ожидайте непогоду.

Если утром заметите росу на траве, то в этом году будет обильный урожай.

Если вечером услышите пение птиц, то скоро будет жарко.

Что еще отмечают

День отца. Его ежегодно отмечают в третье воскресенье июня. В Украине этот праздник установили в 2019 году Указом тогдашнего президента страны Петра Порошенко. В этот день дети благодарят своих пап за любовь, поддержку, советы и пример мужества.