Какой церковный праздник в среду, 15 января: почему сегодня нельзя выходить из дома вечером

15 января верующие чтят память преподобного Павла Тивейского. Его называют первым христианином, который провел всю жизнь в пустыне.

В этот день наши предки не занимались домашними делами и старались не выходить из дома, потому что верили, что на улице царит нечистая сила. О запретах и приметах 15 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобного Павла Тивейского

Он родился в Нижней Тиваиде в богатой семье. Павел потерял родителей и получил большое наследство. Впрочем, парень решил начать новую жизнь, отправившись в пустыню. Через некоторое время Павел поселился в пещере, где проводил время в одиночестве за молитвой. Мужчина посвятил свою жизнь служению Богу. По преданию, к святому прилетали птицы, которые приносили ему пищу. До самой смерти Павел вел затворнический образ жизни. В 113-летнем возрасте мужчина отошел в вечность.

Что нельзя делать

Не стоит ссориться и спорить с родными.

Нельзя употреблять алкоголь.

Не рекомендуется выходить из дома вечером, чтобы не привлечь нечистую силу в дом.

Не следует заниматься домашними делами, в частности уборкой и стиркой.

Народные приметы

Если услышите карканье ворон, то ожидайте оттепели.

Если на улице ветрено, то летом часто будет идти дождь.

Если на небе хорошо видны звезды, то зима будет морозной.

Если услышите пение синичек, то скоро придет метель.

Что еще отмечают

День комбучи в США. Его ежегодно отмечают 15 января. Комбуча – сладкий ферментированный напиток, который изготавливают из черного или зеленого чая и дрожжей. Его популярность сильно возросла в связи с преимуществами для здоровья, которые он приносит людям.