Какой церковный праздник в среду, 15 января: почему сегодня нельзя выходить из дома вечером
15 января верующие чтят память преподобного Павла Тивейского. Его называют первым христианином, который провел всю жизнь в пустыне.
В этот день наши предки не занимались домашними делами и старались не выходить из дома, потому что верили, что на улице царит нечистая сила. О запретах и приметах 15 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти преподобного Павла Тивейского
Он родился в Нижней Тиваиде в богатой семье. Павел потерял родителей и получил большое наследство. Впрочем, парень решил начать новую жизнь, отправившись в пустыню. Через некоторое время Павел поселился в пещере, где проводил время в одиночестве за молитвой. Мужчина посвятил свою жизнь служению Богу. По преданию, к святому прилетали птицы, которые приносили ему пищу. До самой смерти Павел вел затворнический образ жизни. В 113-летнем возрасте мужчина отошел в вечность.
Что нельзя делать
- Не стоит ссориться и спорить с родными.
- Нельзя употреблять алкоголь.
- Не рекомендуется выходить из дома вечером, чтобы не привлечь нечистую силу в дом.
- Не следует заниматься домашними делами, в частности уборкой и стиркой.
Народные приметы
- Если услышите карканье ворон, то ожидайте оттепели.
- Если на улице ветрено, то летом часто будет идти дождь.
- Если на небе хорошо видны звезды, то зима будет морозной.
- Если услышите пение синичек, то скоро придет метель.
Что еще отмечают
День комбучи в США. Его ежегодно отмечают 15 января. Комбуча – сладкий ферментированный напиток, который изготавливают из черного или зеленого чая и дрожжей. Его популярность сильно возросла в связи с преимуществами для здоровья, которые он приносит людям.