У цей день наші предки не займалися домашніми справами та намагалися не виходити з дому, бо вірили, що надворі панує нечиста сила. Про заборони й прикмети 15 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Павла Тивейського

Він народився в Нижній Тиваїді у заможній родині. Павло втратив батьків та отримав великий спадок. Втім, хлопець вирішив розпочати нове життя, вирушивши до пустелі. Через деякий час Павло поселився у печері, де проводив час на самоті за молитвою. Чоловік присвятив своє життя служінню Богу. За переказами, до святого прилітали птахи, які приносили йому їжу. До самої смерті Павло вів самітницький спосіб життя. У 113-річному віці чоловік відійшов у вічність.

Що не можна робити

Не варто сваритися та сперечатися з рідними.

Не можна вживати алкоголь.

Не рекомендується виходити з дому ввечері, щоб не притягнути нечисту силу в будинок.

Не слід займатися хатніми справами, зокрема прибиранням і пранням.

Народні прикмети

Якщо почуєте каркання ворон, то очікуйте відлиги.

Якщо надворі вітряно, то влітку часто дощитиме.

Якщо на небі добре видно зорі, то зима буде морозною.

Якщо почуєте спів синичок, то скоро прийде хуртовина.

Що ще відзначають

День комбучі у США. Його щорічно відзначають 15 січня. Комбуча – солодкий ферментований напій, який виготовляють із чорного або зеленого чаю та дріжджів. Його популярність сильно зросла у зв'язку з перевагами для здоров'я, які він приносить людям.