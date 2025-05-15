15 мая – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя делиться своими планами с друзьями

15 мая верующие чтят память святого преподобного Пахомия Великого. Он основал несколько монастырей и лечил больных.

В этот день наши предки продолжали работать на огороде и в саду. О запретах и приметах на 15 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобного Пахомия Великого

Он родился в языческой семье в Египте. Еще с детства Пахомий испытывал отвращение к идолопоклонству. В юности его заставили служить в армии, где он был поражен милосердием христиан. Через некоторое время мужчина решил креститься и начать подвижническую жизнь. Духовным наставником святого стал старец Паламон, который научил его строгому монашескому аскетизму. После нескольких лет испытаний и молитв в пустыне Пахомий услышал небесный голос с призывом основать монастырь. Так, он основал первую монашескую общину, а впоследствии составил Устав для братии, который передал ему ангел. Кроме этого, он основал несколько монастырей, лечил больных, изгонял бесов и неустанно учил верующих смирению и любви. В 346 году Пахомий отошел в вечность во время эпидемии.

Что нельзя делать

Не следует делиться своими планами с друзьями, ведь тогда ничего не воплотится в реальность.

Нельзя брать или занимать деньги в долг.

Не стоит откладывать генеральную уборку на потом.

Не рекомендуется сквернословить, конфликтовать и завидовать.

Народные приметы

Если на улице тепло, то летом будет хорошая погода.

Если сегодня пойдет дождь, то июнь будет дождливым.

Если на небе увидите радугу, то летом часто будут лесные пожары.

Если услышите пение птиц, то ожидайте потепления.

Что еще отмечают

Международный день семьи. Его ежегодно отмечают 15 мая. Этот праздник учредила Организация Объединенных наций в сентябре 1993 года. Главная цель этого дня – повысить осведомленность людей относительно проблем, с которыми сталкиваются семьи в разных странах, и влияния на них социальных, экономических и демографических факторов.

День вышиванки. Он ежегодно приходится на третье воскресенье мая. Его установили в 2006 году по инициативе Леси Воронюк, студентки Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. В этот день люди публикуют свои фотографии в вышиванках в соцсетях и делятся семейными историями, связанными с этим национальным атрибутом.