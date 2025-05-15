В этот день наши предки продолжали работать на огороде и в саду. О запретах и приметах на 15 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти преподобного Пахомия Великого
Он родился в языческой семье в Египте. Еще с детства Пахомий испытывал отвращение к идолопоклонству. В юности его заставили служить в армии, где он был поражен милосердием христиан. Через некоторое время мужчина решил креститься и начать подвижническую жизнь. Духовным наставником святого стал старец Паламон, который научил его строгому монашескому аскетизму. После нескольких лет испытаний и молитв в пустыне Пахомий услышал небесный голос с призывом основать монастырь. Так, он основал первую монашескую общину, а впоследствии составил Устав для братии, который передал ему ангел. Кроме этого, он основал несколько монастырей, лечил больных, изгонял бесов и неустанно учил верующих смирению и любви. В 346 году Пахомий отошел в вечность во время эпидемии.
Что нельзя делать
- Не следует делиться своими планами с друзьями, ведь тогда ничего не воплотится в реальность.
- Нельзя брать или занимать деньги в долг.
- Не стоит откладывать генеральную уборку на потом.
- Не рекомендуется сквернословить, конфликтовать и завидовать.
Народные приметы
- Если на улице тепло, то летом будет хорошая погода.
- Если сегодня пойдет дождь, то июнь будет дождливым.
- Если на небе увидите радугу, то летом часто будут лесные пожары.
- Если услышите пение птиц, то ожидайте потепления.
Что еще отмечают
Международный день семьи. Его ежегодно отмечают 15 мая. Этот праздник учредила Организация Объединенных наций в сентябре 1993 года. Главная цель этого дня – повысить осведомленность людей относительно проблем, с которыми сталкиваются семьи в разных странах, и влияния на них социальных, экономических и демографических факторов.
День вышиванки. Он ежегодно приходится на третье воскресенье мая. Его установили в 2006 году по инициативе Леси Воронюк, студентки Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. В этот день люди публикуют свои фотографии в вышиванках в соцсетях и делятся семейными историями, связанными с этим национальным атрибутом.