Какой церковный праздник в среду, 16 апреля: почему сегодня нельзя стирать вещи

16 апреля верующие чтят память святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Они погибли из-за преданности христианству.

В этот день наши предки ходили на огород и сеяли различные овощи. О запретах и приметах на 16 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Коломыйскую епархию Православной церкви Украины.

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День памяти мучениц Агапии, Ирины и Хионии

Они родились в конце III века вблизи итальянского города Аквилея. Девушки рано потеряли родителей и решили посвятить свою жизнь служению Богу. Их наставником был священник Зинон, который предсказывал их мученическую смерть. Во время правления императора Диоклетиана происходили гонения на христиан, поэтому однажды девушек посадили в тюрьму за веру во Христа. Император пытался убедить их отречься от Иисуса, обещая богатство и браки с вельможами. Однако святые отказались и назвали Сына Божьего единственным Женихом. После этого девушек отправили в Македонию, а затем приговорили к казни. Агапию и Хионию сожгли заживо. В то же время Ирину ранили стрелой, из-за чего девушка умерла.

Что нельзя делать

Не стоит конфликтовать, сквернословить и сплетничать.

Не следует заниматься стиркой, потому что существует высокий риск заболеть.

Не рекомендуется брать или занимать деньги в долг.

Нельзя пить алкоголь и есть продукты животного происхождения.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то летом будет жарко.

Если услышите гром, то в этом году будет хороший урожай.

Если на улице солнечно, то уже можно сажать капусту.

Если на улице ветрено, то летом будет холодно.

Что еще отмечают

День пижамы на работе. Его ежегодно отмечают 16 апреля. В этот праздник люди отказываются от дресс-кода с целью создания расслабленной атмосферы и уменьшения стрессового напряжения. Что интересно, некоторые компании устраивают для своих работников пижамные вечеринки.

Заметим, что ранее наша редакция рассказывала о других международных праздниках апреля 2025 года.