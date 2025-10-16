16 октября верующие чтят память святого мученика Лонгина, сотника. Он погиб из-за преданности Богу.

В этот день наши предки делали разнообразные обереги, чтобы отпугнуть нечистую силу. О запретах и других праздниках 16 октября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Храм святого Иоанна Богослова города Харькова ПЦУ.

День памяти святого мученика Лонгина

Он был римским воином, который проходил службу под руководством пятого римского правителя Иудеи Понтия Пилата. Во время казни Спасителя отряд, которым командовал Лонгин, стоял на страже вокруг Голгофы, у самого подножия Креста. По преданию, именно святой проколол копьем ребра Иисуса, и от пролитой крови и воды исцелил свои больные глаза. Сразу после этого Лонгин начал исповедовать христианство, провозгласив Спасителя Сыном Божьим. Впоследствии святой принял крещение, покинул военную службу и отправился проповедовать веру в Каппадокию. Узнав об этом, Пилат послал отряд, чтобы убить их. Впрочем, Лонгин добровольно вместе со своими товарищами пошел на казнь. Так, святым отсекли головы. Известно, что тела мучеников впоследствии похоронили по всем традициям.

Что нельзя делать?

Не следует заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.

Нельзя сквернословить, конфликтовать и завидовать.

Не рекомендуется начинать ремонт, потому что тогда задуманное не удастся воплотить в реальность.

Не стоит рассказывать кому-то свои планы.

Что еще отмечают?