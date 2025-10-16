В этот день наши предки делали разнообразные обереги, чтобы отпугнуть нечистую силу. О запретах и других праздниках 16 октября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Храм святого Иоанна Богослова города Харькова ПЦУ.
День памяти святого мученика Лонгина
Он был римским воином, который проходил службу под руководством пятого римского правителя Иудеи Понтия Пилата. Во время казни Спасителя отряд, которым командовал Лонгин, стоял на страже вокруг Голгофы, у самого подножия Креста. По преданию, именно святой проколол копьем ребра Иисуса, и от пролитой крови и воды исцелил свои больные глаза. Сразу после этого Лонгин начал исповедовать христианство, провозгласив Спасителя Сыном Божьим. Впоследствии святой принял крещение, покинул военную службу и отправился проповедовать веру в Каппадокию. Узнав об этом, Пилат послал отряд, чтобы убить их. Впрочем, Лонгин добровольно вместе со своими товарищами пошел на казнь. Так, святым отсекли головы. Известно, что тела мучеников впоследствии похоронили по всем традициям.
Что нельзя делать?
- Не следует заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.
- Нельзя сквернословить, конфликтовать и завидовать.
- Не рекомендуется начинать ремонт, потому что тогда задуманное не удастся воплотить в реальность.
- Не стоит рассказывать кому-то свои планы.
Что еще отмечают?
- 16 октября во всем мире отмечают День шефа или руководителя. Этот праздник ввели в 1958 году, когда Патриция Бейс Гароски работала секретарем в страховой компании State Farm Insurance Company в Диерфилде, штат Иллинойс. Она зарегистрировала Национальный день босса в Торговой палате Соединенных Штатов Америки.
- Также сегодня празднуют Всемирный день анестезиолога. Его установили в честь американского хирурга Томаса Мортона, который впервые применил анестезию на операции, проходившей в Бостонской клинике. Что интересно, именно 16 октября 1846 года он использовал ингаляцию диэтилового эфира как наркоз, отмечает World Federation of Societies of Anesthesiologists.