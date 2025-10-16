У цей день наші предки робили різноманітні обереги, щоб відлякати нечисту силу. Про заборони й інші свята 16 жовтня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Храм святого Івана Богослова міста Харкова ПЦУ.

День пам'яті святого мученика Лонгина

Він був римським воїном, який проходив службу під керівництвом п'ятого римського правителя Юдеї Понтія Пилата. Під час страти Спасителя загін, яким командував Лонгин, стояв на сторожі навколо Голгофи, біля самого підніжжя Хреста. За переказами, саме святий проколов списом ребра Ісуса, і від пролитої крові та води зцілив свої хворі очі. Одразу після цього Лонгин почав сповідувати християнство, проголосивши Спасителя Сином Божим. Згодом святий прийняв хрещення, покинув військову службу та вирушив проповідувати віру до Каппадокії. Дізнавшись про це, Пилат послав загін, щоб убити їх. Втім, Лонгин добровільно разом зі своїми товаришами пішов на страту. Так, святим відтяли голови. Відомо, що тіла мучеників згодом поховали за усіма традиціями.

Що не можна робити?

Не слід займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.

Не можна лихословити, конфліктувати та заздрити.

Не рекомендується починати ремонт, бо тоді задумане не вдасться втілити в реальність.

Не варто розповідати комусь свої плани.

Що ще відзначають?