Какой праздник в пятницу, 17 января: почему сегодня нельзя шить и вязать

17 января верующие чтят память преподобного Антония Великого. Он основал отшельническое монашество.

В этот день наши предки готовили различные блюда с добавлением меда. О запретах и приметах 17 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия.

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День памяти преподобного Антония Великого

Он родился в богатой семье христиан. Еще с раннего возраста Антоний заинтересовался верой, поэтому старательно изучал Евангелие. Однажды умерли родители парня, поэтому он получил большое наследство. Антоний раздал свое имущество нуждающимся и отправился в пустыню. Там мужчина много молился и занимался духовным развитием. За время затворнической жизни святой стал наставником для многих монахов, которым давал мудрые советы. Антоний Великий отошел в вечность в 106-летнем возрасте.

Что нельзя делать

Не стоит впускать незнакомых людей в свой дом.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Не следует шить и вязать, потому что существует высокий риск привлечь неудачи в семью.

Не рекомендуется сквернословить и ссориться.

Народные приметы

Если сегодня солнечно, то скоро придет весна.

Если выпадет много снега, то весна будет поздней.

Если на улице тепло, то ожидайте морозов.

Если вечером небо будет облачное, то в этом году ожидайте хороший урожай.

Что еще отмечают

Международный день наставничества. Его основали в 2017 году. С тех пор этот праздник ежегодно отмечают 17 января. Эту дату выбрали неслучайно. Дело в том, что Международный день наставничества посвящен американскому боксеру Мухаммеду Али, который родился 17 января 1942 года.