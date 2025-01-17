У цей день наші предки готували різні страви з додаванням меду. Про заборони й прикмети 17 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.

Не пропустіть Календар релігійних свят на січень 2025 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті преподобного Антонія Великого

Він народився у заможній родині християн. Ще з раннього віку Антоній зацікавився вірою, тому старанно вивчав Євангеліє. Одного дня померли батьки хлопця, тому він отримав великий спадок. Антоній роздав своє майно нужденним і вирушив у пустелю. Там чоловік багато молився та займався духовним розвитком. За час самітницького життя святий став наставником для багатьох ченців, яким давав мудрі поради. Антоній Великий відійшов у вічність у 106-річному віці.

Що не можна робити

Не варто впускати незнайомих людей у свою оселю.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не слід шити та в'язати, бо існує високий ризик привабити невдачі у родину.

Не рекомендується лихословити та сваритися.

Народні прикмети

Якщо сьогодні сонячно, то скоро прийде весна.

Якщо випаде багато снігу, то весна буде пізньою.

Якщо надворі тепло, то очікуйте морозів.

Якщо ввечері небо буде хмарне, то цьогоріч очікуйте на гарний врожай.

Що ще відзначають

Міжнародний день наставництва. Його заснували у 2017 році. З того часу це свято щорічно відзначають 17 січня. Цю дату обрали невипадково. Річ у тім, що Міжнародний день наставництва присвячений американському боксеру Мухаммеду Алі, який народився 17 січня 1942 року.