19 февраля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя смотреть на небо ночью

19 февраля верующие чтят память апостолов от 70 Филимона и Архипа. Они погибли мученической смертью из-за преданности Богу.

В этот день наши предки пекли каравай и угощали им бедных и сирот. О запретах и приметах на 19 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти апостолов от 70 Филимона и Архипа

Филимон вместе с женой Апфией жил в городе Колоссы. Супруги крестились благодаря апостолу Павлу, а через некоторое время сделали свой дом домом молитвы. Там собирались христиане, проводились богослужения и звучали молитвы. Через некоторое время Филимон стал епископом Газы и начал проповедовать веру среди народа. Тогда происходили гонения на христиан императором Нероном. Как-то в городе происходил языческий праздник, во время которого верующие тайно молились Богу. Большинству христиан удалось убежать, но святые Филимон, Архип и Апфия остались в храме. Их схватили и приговорили к смерти. Архипа убили ножом, а Филимона и Апфию забили камнями.

Что нельзя делать

Не следует занимать или брать деньги в долг.

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

Нельзя смотреть на небо ночью, потому что притянете нечистую силу в дом.

Не рекомендуется переедать.

Народные приметы

Если сегодня пойдет снег, то в этом году будет неурожай.

Если на улице тепло, то весна придет рано.

Если вороны будут летать стаями, то ожидайте снегопада.

Если в печи будет гореть яркий огонь, то вскоре наступит непогода.

Что еще отмечают

День Государственного герба Украины. 19 февраля 1992 года Верховная Рада утвердила золотой трезубец как Малый герб Украины, определив его главным элементом Большого Государственного герба. Этот символ имеет тысячелетнюю историю, ведь был знаком Рюриковичей, а впоследствии стал гербом УНР.