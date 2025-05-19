19 мая – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя думать о плохом

19 мая верующие чтят память святого священномученика Патрикия, епископа Прусского. Он обличал язычников, за что его схватили и жестоко убили.

В этот день наши предки собирали утреннюю росу, потому что считали ее целебной. О запретах и приметах на 19 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти священномученика Патрикия, епископа Прусского

Он жил в I веке и был епископом города Прусы. Мужчина открыто исповедовал христианство и проповедовал учение Иисуса Христа среди народа. Патрикий также разоблачал язычников, поэтому через некоторое время его схватили и привели к правителю Юлию. Глава города хотел, чтобы святой принес жертву языческим богам. Однако епископ отказался это делать, ведь оставался преданным Господу. Слова Патрикия очень разозлили правителя, поэтому тот приказал бросить святого в горячую воду, а впоследствии – отсечь ему голову. Епископ погиб мученической смертью около 100 года после Рождества Христова.

Что нельзя делать

Не стоит сквернословить, конфликтовать и сплетничать.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Не рекомендуется думать о плохом, потому что тогда оно воплотится в реальность.

Не следует обижать домашних животных.

Народные приметы

Если утром увидите росу, то сегодня будет тепло.

Если на улице идет дождь, то в этом году будет обильный урожай.

Если услышите пение соловья, то ожидайте хороших новостей.

Если на улице солнечно, то такая погода будет и в июне.

Что еще отмечают

Всемирный день семейного врача. Его ежегодно отмечают 19 мая. Этот праздник инициировала Всемирная организация семейных врачей. Поэтому с 2011 года люди ежегодно чествуют деятельность специалистов, которые заботятся о здоровье своих пациентов.