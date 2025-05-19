У цей день наші предки збирали вранішню росу, бо вважали її цілющою. Про заборони й прикмети на 19 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті священномученика Патрикія, єпископа Пруського

Він жив у I столітті й був єпископом міста Пруси. Чоловік відкрито сповідував християнство та проповідував вчення Ісуса Христа серед народу. Патрикій також викривав язичників, тому через деякий час його схопили та привели до правителя Юлія. Очільник міста хотів, щоб святий приніс жертву язичницьким богам. Однак єпископ відмовився це робити, адже залишався відданим Господу. Слова Патрикія дуже розлютили правителя, тому той наказав кинути святого в гарячу воду, а згодом – відсікти йому голову. Єпископ загинув мученицькою смертю близько 100 року після Різдва Христового.

Що не можна робити

Не варто лихословити, конфліктувати та пліткувати.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не рекомендується думати про погане, бо тоді воно втілиться в реальність.

Не слід ображати домашніх тварин.

Народні прикмети

Якщо вранці побачите росу, то сьогодні буде тепло.

Якщо надворі йде дощ, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо почуєте спів солов'я, то очікуйте гарних новин.

Якщо на вулиці сонячно, то така погода буде і в червні.

Що ще відзначають

Всесвітній день сімейного лікаря. Його щорічно відзначають 19 травня. Це свято ініціювала Всесвітня організація сімейних лікарів. Відтак з 2011 року люди щороку вшановують діяльність фахівців, які піклуються про здоров'я своїх пацієнтів.