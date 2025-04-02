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2 апреля, 07:00
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Какой церковный праздник в среду, 2 апреля: почему сегодня нельзя смотреть в зеркало вечером

Влада Пономарева
Основні тези
  • 2 апреля почитается память преподобного Тита Чудотворца.
  • Сегодня также отмечают Всемирный день распространения знаний об аутизме.

2 апреля верующие чтят память преподобного Тита Чудотворца. Он не поддерживал иконоборчество, поэтому защищал христианские святыни.

В этот день наши предки отправлялись набирать воду из колодцев. О запретах и приметах – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

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День памяти преподобного Тита Чудотворца

Он родился в IX веке в монастыре, который расположен неподалеку Константинополя. Еще в раннем возрасте Тит начал увлекаться религией и решил поститься. Через некоторое время святой стал членом монастырской общины, где его уважали за его деятельность. Когда началось иконоборчество, преподобный отстаивал почитание икон и отказался выполнять приказы императора. Несмотря на гонения верующих, Тит защищал христианские святыни и преданно служил Богу. За свою деятельность святой получил дар чудотворения, поэтому к нему часто обращались больные и нуждающиеся. Тит прожил долгую жизнь и умер в глубокой старости.

Что нельзя делать

  • Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.
  • Не рекомендуется смотреть в зеркало вечером, потому что тогда привлечете проблемы в жизнь.
  • Не следует сквернословить и конфликтовать.
  • Нельзя употреблять алкоголь.

Народные приметы

  • Если увидите стаю птиц, то ожидайте холодов.
  • Если на улице тепло, то в этом году будет хороший урожай.
  • Если на реках лед еще не растаял, то вскоре ударят морозы.
  • Если небо облачное, то скоро пойдет дождь.

Что еще отмечают

Всемирный день распространения знаний об аутизме. Его установили в 2007 году по инициативе Организации Объединенных Наций. Аутизм – это болезнь, которая возникает вследствие нарушения развития головного мозга и характеризуется дефицитом общения. Главная цель праздника – повысить осведомленность общества о заболевании и улучшить жизнь больных.

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