Какой церковный праздник в среду, 2 апреля: почему сегодня нельзя смотреть в зеркало вечером

2 апреля верующие чтят память преподобного Тита Чудотворца. Он не поддерживал иконоборчество, поэтому защищал христианские святыни.

В этот день наши предки отправлялись набирать воду из колодцев. О запретах и приметах – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

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День памяти преподобного Тита Чудотворца

Он родился в IX веке в монастыре, который расположен неподалеку Константинополя. Еще в раннем возрасте Тит начал увлекаться религией и решил поститься. Через некоторое время святой стал членом монастырской общины, где его уважали за его деятельность. Когда началось иконоборчество, преподобный отстаивал почитание икон и отказался выполнять приказы императора. Несмотря на гонения верующих, Тит защищал христианские святыни и преданно служил Богу. За свою деятельность святой получил дар чудотворения, поэтому к нему часто обращались больные и нуждающиеся. Тит прожил долгую жизнь и умер в глубокой старости.

Что нельзя делать

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

Не рекомендуется смотреть в зеркало вечером, потому что тогда привлечете проблемы в жизнь.

Не следует сквернословить и конфликтовать.

Нельзя употреблять алкоголь.

Народные приметы

Если увидите стаю птиц, то ожидайте холодов.

Если на улице тепло, то в этом году будет хороший урожай.

Если на реках лед еще не растаял, то вскоре ударят морозы.

Если небо облачное, то скоро пойдет дождь.

Что еще отмечают

Всемирный день распространения знаний об аутизме. Его установили в 2007 году по инициативе Организации Объединенных Наций. Аутизм – это болезнь, которая возникает вследствие нарушения развития головного мозга и характеризуется дефицитом общения. Главная цель праздника – повысить осведомленность общества о заболевании и улучшить жизнь больных.

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