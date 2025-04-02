Какой церковный праздник в среду, 2 апреля: почему сегодня нельзя смотреть в зеркало вечером
- 2 апреля почитается память преподобного Тита Чудотворца.
- Сегодня также отмечают Всемирный день распространения знаний об аутизме.
2 апреля верующие чтят память преподобного Тита Чудотворца. Он не поддерживал иконоборчество, поэтому защищал христианские святыни.
В этот день наши предки отправлялись набирать воду из колодцев. О запретах и приметах – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.
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День памяти преподобного Тита Чудотворца
Он родился в IX веке в монастыре, который расположен неподалеку Константинополя. Еще в раннем возрасте Тит начал увлекаться религией и решил поститься. Через некоторое время святой стал членом монастырской общины, где его уважали за его деятельность. Когда началось иконоборчество, преподобный отстаивал почитание икон и отказался выполнять приказы императора. Несмотря на гонения верующих, Тит защищал христианские святыни и преданно служил Богу. За свою деятельность святой получил дар чудотворения, поэтому к нему часто обращались больные и нуждающиеся. Тит прожил долгую жизнь и умер в глубокой старости.
Что нельзя делать
- Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.
- Не рекомендуется смотреть в зеркало вечером, потому что тогда привлечете проблемы в жизнь.
- Не следует сквернословить и конфликтовать.
- Нельзя употреблять алкоголь.
Народные приметы
- Если увидите стаю птиц, то ожидайте холодов.
- Если на улице тепло, то в этом году будет хороший урожай.
- Если на реках лед еще не растаял, то вскоре ударят морозы.
- Если небо облачное, то скоро пойдет дождь.
Что еще отмечают
Всемирный день распространения знаний об аутизме. Его установили в 2007 году по инициативе Организации Объединенных Наций. Аутизм – это болезнь, которая возникает вследствие нарушения развития головного мозга и характеризуется дефицитом общения. Главная цель праздника – повысить осведомленность общества о заболевании и улучшить жизнь больных.
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