У цей день наші предки вирушали набирати воду з колодязів. Про заборони й прикмети – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

Не пропустіть Православний календар на квітень 2025 року: які свята відзначатимуть українці

День пам'яті преподобного Тита Чудотворця

Він народився в IX столітті в монастирі, який розташований неподалік Константинополя. Ще в ранньому віці Тит почав захоплюватися релігією та вирішив поститися. Через деякий час святий став членом монастирської спільноти, де його поважали за його діяльність. Коли розпочалося іконоборство, преподобний відстоював шанування ікон та відмовився виконувати накази імператора. Попри гоніння вірян, Тит захищав християнські святині та віддано служив Богу. За свою діяльність святий здобув дар чудотворення, тому до нього часто зверталися хворі та нужденні. Тит прожив довге життя та помер у глибокій старості.

Що не можна робити

Не варто відмовляти в допомозі нужденним.

Не рекомендується дивитися в дзеркало ввечері, бо тоді привабите проблеми в життя.

Не слід лихословити та конфліктуватися.

Не можна вживати алкоголь.

Народні прикмети

Якщо побачите зграю птахів, то очікуйте холодів.

Якщо надворі тепло, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо на річках лід ще не розтанув, то незабаром вдарять морози.

Якщо небо хмарне, то скоро піде дощ.

Що ще відзначають

Всесвітній день поширення знань про аутизм. Його встановили у 2007 році за ініціативою Організації Об'єднаних Націй. Аутизм – це хвороба, яка виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку і характеризується дефіцитом спілкування. Головна мета свята – підвищити обізнаність суспільства про захворювання та покращити життя хворих.

Про інші професійні та державні свята квітня 2025 року – читайте далі в нашому матеріалі.