2 июня – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя купаться в водоемах

2 июня верующие чтят память святого Никифора, патриарха Царьградского. Он не поддерживал иконоборчество, за что был сослан на остров.

В этот день наши предки сажали огурцы. О запретах и приметах на 2 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого Никифора

Он жил в Царьграде во времена правления императора Льва Армянина. Никифор принял монашество и решил посвятить жизнь служению Богу. Благодаря своей деятельности святой стал патриархом Царьградским. Известно, что Никифор не поддерживал политику иконоборчества, поэтому император приказал отправить святого на остров. Там патриарх отошел в вечность в 828 году. Через некоторое время мощи святого нашли невредимыми, поэтому отнесли их в Царьград.

Что нельзя делать

Не стоит купаться в водоемах, потому что тогда накличете на себя болезни.

Нельзя идти в лес в одиночку.

Не следует заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.

Не рекомендуется сквернословить, конфликтовать и сплетничать.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет щедрый урожай.

Если утром увидите росу, то будет хороший урожай ягод.

Если на улице ветрено, то ожидайте дождя.

Если сегодня пасмурная погода, то вскоре будет холодно.

Что еще отмечают

Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения. Его ежегодно отмечают 2 июня. Этот праздник учредили в 2016 году с целью обеспечения медицинской и психологической поддержки людям, которые страдают из-за булимии, анорексии и переедания. В этот день традиционно проводятся встречи с врачами и психологами, чтобы повысить осведомленность о пищевых расстройствах и их опасности.

Напомним, наша редакция уже рассказывала о других международных праздниках июня 2025 года.