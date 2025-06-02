2 июня – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя купаться в водоемах
- 2 июня чтят память святого Никифора, который не поддерживал иконоборчество.
- Сегодня также отмечают Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения.
2 июня верующие чтят память святого Никифора, патриарха Царьградского. Он не поддерживал иконоборчество, за что был сослан на остров.
В этот день наши предки сажали огурцы. О запретах и приметах на 2 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти святого Никифора
Он жил в Царьграде во времена правления императора Льва Армянина. Никифор принял монашество и решил посвятить жизнь служению Богу. Благодаря своей деятельности святой стал патриархом Царьградским. Известно, что Никифор не поддерживал политику иконоборчества, поэтому император приказал отправить святого на остров. Там патриарх отошел в вечность в 828 году. Через некоторое время мощи святого нашли невредимыми, поэтому отнесли их в Царьград.
Что нельзя делать
- Не стоит купаться в водоемах, потому что тогда накличете на себя болезни.
- Нельзя идти в лес в одиночку.
- Не следует заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.
- Не рекомендуется сквернословить, конфликтовать и сплетничать.
Народные приметы
- Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет щедрый урожай.
- Если утром увидите росу, то будет хороший урожай ягод.
- Если на улице ветрено, то ожидайте дождя.
- Если сегодня пасмурная погода, то вскоре будет холодно.
Что еще отмечают
Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения. Его ежегодно отмечают 2 июня. Этот праздник учредили в 2016 году с целью обеспечения медицинской и психологической поддержки людям, которые страдают из-за булимии, анорексии и переедания. В этот день традиционно проводятся встречи с врачами и психологами, чтобы повысить осведомленность о пищевых расстройствах и их опасности.
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