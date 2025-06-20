20 июня – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя выносить мусор вечером
- 20 июня верующие чтят память священномученика Мефодия.
- Сегодня также отмечают Всемирный день беженцев.
20 июня верующие чтят память священномученика Мефодия, епископа Патарского. Он распространял христианство, из-за чего впоследствии погиб.
В этот день наши предки собирали лекарственные травы и купались в водоемах. О запретах и приметах на 20 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти святого священномученика Мефодия, епископа Патарского
Он жил в Ликийской области, что в Малой Азии. Мужчина стал епископом благодаря своей преданности Богу. При жизни Мефодий защищал христианство, боролся с язычниками, обращал людей к вере и распространял учение. Кроме этого, он писал различные религиозные тексты, нравственные поучения и толкования Священного Писания. Однажды епископа схватили язычники из-за его деятельности. Впрочем, даже тогда Мефодий не отрекся от веры в Бога. Впоследствии святого казнили, отсекая ему голову.
Что нельзя делать
- Не стоит ссориться и спорить с родными.
- Нельзя оскорблять животных.
- Не следует выносить мусор вечером, потому что тогда лишитесь семейного счастья.
- Не рекомендуется занимать или брать деньги в долг.
Народные приметы
- Если на улице будет дождливо, то такая погода будет и в июле.
- Если увидите большую паутину, то на улице будет ясно.
- Если заметите лягушек, то скоро будет непогода.
- Если небо облачное, то вскоре пойдет дождь.
Что еще отмечают
Всемирный день беженцев. Его ежегодно отмечают 20 июня. Этот день впервые отпраздновали в 2001 году по инициативе Организации Объединенных Наций. За время российско-украинской войны миллионы украинцев оставили родные дома и стали беженцами в разных странах мира. Главная цель этого дня – повысить осведомленность людей о трудностях тех, кто был вынужден бежать из своей страны из-за вооруженных конфликтов или низкого уровня жизни.
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