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20 июня, 07:00
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20 июня – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя выносить мусор вечером

Влада Пономарева
Основні тези
  • 20 июня верующие чтят память священномученика Мефодия.
  • Сегодня также отмечают Всемирный день беженцев.

20 июня верующие чтят память священномученика Мефодия, епископа Патарского. Он распространял христианство, из-за чего впоследствии погиб.

В этот день наши предки собирали лекарственные травы и купались в водоемах. О запретах и приметах на 20 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого священномученика Мефодия, епископа Патарского

Он жил в Ликийской области, что в Малой Азии. Мужчина стал епископом благодаря своей преданности Богу. При жизни Мефодий защищал христианство, боролся с язычниками, обращал людей к вере и распространял учение. Кроме этого, он писал различные религиозные тексты, нравственные поучения и толкования Священного Писания. Однажды епископа схватили язычники из-за его деятельности. Впрочем, даже тогда Мефодий не отрекся от веры в Бога. Впоследствии святого казнили, отсекая ему голову.

Что нельзя делать

  • Не стоит ссориться и спорить с родными.
  • Нельзя оскорблять животных.
  • Не следует выносить мусор вечером, потому что тогда лишитесь семейного счастья.
  • Не рекомендуется занимать или брать деньги в долг.

Народные приметы

  • Если на улице будет дождливо, то такая погода будет и в июле.
  • Если увидите большую паутину, то на улице будет ясно.
  • Если заметите лягушек, то скоро будет непогода.
  • Если небо облачное, то вскоре пойдет дождь.

Что еще отмечают

Всемирный день беженцев. Его ежегодно отмечают 20 июня. Этот день впервые отпраздновали в 2001 году по инициативе Организации Объединенных Наций. За время российско-украинской войны миллионы украинцев оставили родные дома и стали беженцами в разных странах мира. Главная цель этого дня – повысить осведомленность людей о трудностях тех, кто был вынужден бежать из своей страны из-за вооруженных конфликтов или низкого уровня жизни.

О других международных и профессиональных праздниках июня 2025 года – узнавайте в нашем материале.