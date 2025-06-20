20 июня – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя выносить мусор вечером

20 июня верующие чтят память священномученика Мефодия, епископа Патарского. Он распространял христианство, из-за чего впоследствии погиб.

В этот день наши предки собирали лекарственные травы и купались в водоемах. О запретах и приметах на 20 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Смотрите также Православный календарь на июнь 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти святого священномученика Мефодия, епископа Патарского

Он жил в Ликийской области, что в Малой Азии. Мужчина стал епископом благодаря своей преданности Богу. При жизни Мефодий защищал христианство, боролся с язычниками, обращал людей к вере и распространял учение. Кроме этого, он писал различные религиозные тексты, нравственные поучения и толкования Священного Писания. Однажды епископа схватили язычники из-за его деятельности. Впрочем, даже тогда Мефодий не отрекся от веры в Бога. Впоследствии святого казнили, отсекая ему голову.

Что нельзя делать

Не стоит ссориться и спорить с родными.

Нельзя оскорблять животных.

Не следует выносить мусор вечером, потому что тогда лишитесь семейного счастья.

Не рекомендуется занимать или брать деньги в долг.

Народные приметы

Если на улице будет дождливо, то такая погода будет и в июле.

Если увидите большую паутину, то на улице будет ясно.

Если заметите лягушек, то скоро будет непогода.

Если небо облачное, то вскоре пойдет дождь.

Что еще отмечают

Всемирный день беженцев. Его ежегодно отмечают 20 июня. Этот день впервые отпраздновали в 2001 году по инициативе Организации Объединенных Наций. За время российско-украинской войны миллионы украинцев оставили родные дома и стали беженцами в разных странах мира. Главная цель этого дня – повысить осведомленность людей о трудностях тех, кто был вынужден бежать из своей страны из-за вооруженных конфликтов или низкого уровня жизни.

О других международных и профессиональных праздниках июня 2025 года – узнавайте в нашем материале.