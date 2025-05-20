Какой церковный праздник во вторник, 20 мая: почему сегодня нельзя ссориться с родными
- 20 мая чтят память святых мучеников Фалалея, Александра и Астерия, которых казнили за преданность христианству.
- Сегодня также отмечают День банковских работников в Украине, установленный в 2004 году.
20 мая верующие чтят память святых мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Их казнили за преданность христианству.
В этот день наши предки старались не заниматься рукоделием, в частности вышиванием и вязанием, чтобы не сократить продолжительность своей жизни. О запретах и приметах на 20 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия
Фалалей жил в III веке и исповедовал христианство. Однажды мужчину привели к императору Нумериану, который преследовал верующих. Святой в очередной раз заявил, что верит в Иисуса Христа, чем разозлил правителя. Так, император приказал двум палачам Александру и Астерию жестоко мучить Фалалея. Впрочем, мужчины этого не сделали, ведь тоже уверовали в Господа. В этот момент Нумериан сразу сказал казнить палачей, а святого – бросить на растерзание зверям. Однако животные не смогли нанести вред Фалалею, поэтому император приказал отсечь голову верующему. Через некоторое время святой погиб мученической смертью.
Что нельзя делать
- Не следует занимать или брать деньги в долг.
- Нельзя спорить и ссориться с родными, потому что тогда потеряете хорошие отношения с ними.
- Не стоит сквернословить, конфликтовать, завидовать и сплетничать.
- Не рекомендуется бездельничать и лениться.
Народные приметы
- Если на улице ясно, то в этом году будет неурожай.
- Если сегодня пойдет дождь, то в конце мая не стоит ожидать осадков.
- Если услышите пение птиц, то ожидайте потепления.
- Если услышите кваканье лягушек, то будет обильный урожай огурцов.
Что еще отмечают
День банковских работников. Его ежегодно отмечают 20 мая. Этот праздник установили в 2004 году в Украине с целью чествования деятельности работников, которые занимаются банковским делом.