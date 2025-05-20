Какой церковный праздник во вторник, 20 мая: почему сегодня нельзя ссориться с родными

20 мая верующие чтят память святых мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Их казнили за преданность христианству.

В этот день наши предки старались не заниматься рукоделием, в частности вышиванием и вязанием, чтобы не сократить продолжительность своей жизни. О запретах и приметах на 20 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия

Фалалей жил в III веке и исповедовал христианство. Однажды мужчину привели к императору Нумериану, который преследовал верующих. Святой в очередной раз заявил, что верит в Иисуса Христа, чем разозлил правителя. Так, император приказал двум палачам Александру и Астерию жестоко мучить Фалалея. Впрочем, мужчины этого не сделали, ведь тоже уверовали в Господа. В этот момент Нумериан сразу сказал казнить палачей, а святого – бросить на растерзание зверям. Однако животные не смогли нанести вред Фалалею, поэтому император приказал отсечь голову верующему. Через некоторое время святой погиб мученической смертью.

Что нельзя делать

Не следует занимать или брать деньги в долг.

Нельзя спорить и ссориться с родными, потому что тогда потеряете хорошие отношения с ними.

Не стоит сквернословить, конфликтовать, завидовать и сплетничать.

Не рекомендуется бездельничать и лениться.

Народные приметы

Если на улице ясно, то в этом году будет неурожай.

Если сегодня пойдет дождь, то в конце мая не стоит ожидать осадков.

Если услышите пение птиц, то ожидайте потепления.

Если услышите кваканье лягушек, то будет обильный урожай огурцов.

Что еще отмечают

День банковских работников. Его ежегодно отмечают 20 мая. Этот праздник установили в 2004 году в Украине с целью чествования деятельности работников, которые занимаются банковским делом.