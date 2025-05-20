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20 мая, 07:00
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Какой церковный праздник во вторник, 20 мая: почему сегодня нельзя ссориться с родными

Влада Пономарева
Основні тези
  • 20 мая чтят память святых мучеников Фалалея, Александра и Астерия, которых казнили за преданность христианству.
  • Сегодня также отмечают День банковских работников в Украине, установленный в 2004 году.

20 мая верующие чтят память святых мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Их казнили за преданность христианству.

В этот день наши предки старались не заниматься рукоделием, в частности вышиванием и вязанием, чтобы не сократить продолжительность своей жизни. О запретах и приметах на 20 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия

Фалалей жил в III веке и исповедовал христианство. Однажды мужчину привели к императору Нумериану, который преследовал верующих. Святой в очередной раз заявил, что верит в Иисуса Христа, чем разозлил правителя. Так, император приказал двум палачам Александру и Астерию жестоко мучить Фалалея. Впрочем, мужчины этого не сделали, ведь тоже уверовали в Господа. В этот момент Нумериан сразу сказал казнить палачей, а святого – бросить на растерзание зверям. Однако животные не смогли нанести вред Фалалею, поэтому император приказал отсечь голову верующему. Через некоторое время святой погиб мученической смертью.

Что нельзя делать

  • Не следует занимать или брать деньги в долг.
  • Нельзя спорить и ссориться с родными, потому что тогда потеряете хорошие отношения с ними.
  • Не стоит сквернословить, конфликтовать, завидовать и сплетничать.
  • Не рекомендуется бездельничать и лениться.

Народные приметы

  • Если на улице ясно, то в этом году будет неурожай.
  • Если сегодня пойдет дождь, то в конце мая не стоит ожидать осадков.
  • Если услышите пение птиц, то ожидайте потепления.
  • Если услышите кваканье лягушек, то будет обильный урожай огурцов.

Что еще отмечают

День банковских работников. Его ежегодно отмечают 20 мая. Этот праздник установили в 2004 году в Украине с целью чествования деятельности работников, которые занимаются банковским делом.