У цей день наші предки намагалися не займатися рукоділлям, зокрема вишиванням та в'язанням, щоб не скоротити тривалість свого життя. Про заборони й прикмети на 20 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті мучеників Фалалея, Олександра й Астерія

Фалалей жив у III столітті та сповідував християнство. Одного разу чоловіка привели до імператора Нумеріана, який переслідував вірян. Святий вкотре заявив, що вірить в Ісуса Христа, чим розлютив правителя. Так, імператор наказав двом катам Олександру й Астерію жорстоко мучити Фалалея. Втім, чоловіки цього не зробили, адже теж увірували в Господа. У цей момент Нумеріан одразу сказав стратити катів, а святого – кинути на роздертя звірам. Однак тварини не змогли завдати шкоди Фалалею, тому імператор наказав відсікти голову вірянину. Через деякий час святий загинув мученицькою смертю.

Що не можна робити

Не слід позичати або брати гроші в борг.

Не можна сперечатися та сваритися з рідними, бо тоді втратите гарні стосунки з ними.

Не варто лихословити, конфліктувати, заздрити та пліткувати.

Не рекомендується байдикувати та лінуватися.

Народні прикмети

Якщо надворі ясно, то цьогоріч буде неврожай.

Якщо сьогодні піде дощ, то наприкінці травня не варто очікувати опадів.

Якщо почуєте спів птахів, то очікуйте на потепління.

Якщо почуєте квакання жаб, то буде рясний врожай огірків.

Що ще відзначають

День банківських працівників. Його щорічно відзначають 20 травня. Це свято встановили у 2004 році в Україні з метою вшанування діяльності працівників, які займаються банківською справою.