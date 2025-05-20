Що цікаво, його встановив Указ другого Президента України Леоніда Кучми у 2004 році. Головна мета свята – підкреслити важливу роль банківської системи та значний внесок працівників цієї галузі в розвиток економіки держави та забезпечення фінансової стабільності, розповідає LifeStyle24.

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З нагоди Дня банкіра наша редакція підготувала щирі привітання у картинках і словах, які ви можете надіслати своїм близьким і друзям. Підніміть настрій усім, хто займається банківською справою.

Привітання з Днем банкіра 2025: картинки й проза

Вітаю з Днем банкіра! Бажаю всім професіоналам – легкої та цікавої праці, завжди позитивних результатів в улюбленій сфері діяльності й прекрасного настрою! Будьте кращими, досягайте максимуму й завжди домагайтеся бажаного!

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Вітаю з Днем банківського працівника! З усього серця бажаю стабільної діяльності та високої репутації, роботи без втоми й проблем, високого доходу і великих успіхів, прекрасного настрою, особистого щастя і блага в домі.

Привітання з Днем банківських працівників 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з Днем банкіра! Добробуту вам, терпіння при роботі з клієнтами та загальної поваги! Бажаю завжди мати фінансовий достаток і не втрачати своє внутрішнє багатство!

Привітання з Днем банківських працівників 2025 / Колаж LifeStyle24

Зазначимо, наша редакція вже розповідала про інші професійні свята травня 2025 року.

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З Днем банківського працівника! Бажаю успішних трудових буднів і процвітання, численних заможних клієнтів, обійти всіх конкурентів! А також міцного здоров'я, особистого щастя, сімейного добробуту, мирного неба, любові й тепла у стосунках!

Привітання з Днем банківських працівників 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з професійним святом. Бажаю фінансового добробуту і стабільної економічної ситуації. Нехай робота приносить задоволення, у колективі завжди буде товариський мікроклімат, а керівництво гідно оцінює вашу роботу.

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З Днем банкіра! Хочу побажати вам міцного здоров'я, успіхів у роботі та процвітання. Нехай ваша праця завжди буде оціненою та високо цінованою. Дякую вам за вашу відданість і внесок у розвиток нашого банку.