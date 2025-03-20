Какой церковный праздник в четверг, 20 марта: почему сегодня нельзя выходить из дома вечером

20 марта верующие чтят память преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы. Их убили во время нападений сарацин.

В этот день наши предки проводили время на природе в семейном кругу. О запретах и приметах на 20 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы

Они жили в VIII веке в Лавре преподобного Саввы Освященного во время нападений сарацин. Накануне Вербного воскресенья, 13 марта, враги ворвались в монастырь и начали требовать у святых отдать им все сокровища. Монахи ответили, что у них нет ничего, кроме еды и скромной одежды, поэтому разъяренные сарацины убили нескольких человек и отступили. Через некоторое время враги снова вернулись и начали пытать монахов, которые отказывались отдавать скрытые богатства. Святой Иоанн, который опекал путников, первым попал в руки мучителей. Они перерезали ему сухожилия на руках и ногах. Впоследствии сарацины схватили преподобного Сергия, который пытался убежать, и отсекли ему голову. В то же время Патрикий смог спрятаться в пещере, но его также нашли и убили.

Что нельзя делать

Не стоит пить алкогольные напитки.

Не следует развлекаться и веселиться.

Нельзя завидовать и желать другим зла.

Не рекомендуется выходить из дома вечером, потому что тогда привлечете негативную энергию в дом.

Народные приметы народные приметы

Если на небе плохо видно звезды, то ожидайте потепления.

Если кот во время сна накрывает нос лапой, то весна будет холодной.

Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет обильный урожай.

Если на улице тепло, то весной редко будет идти дождь.

Что еще отмечают

День весеннего равноденствия. В этом году он приходится на 20 марта. Это астрономическое явление, когда день и ночь имеют одинаковую продолжительность, примерно по 12 часов. По киевскому времени, равноденствие наступит в 11:01. Для наших предков этот день символизировал приход астрономической весны и победу света над тьмой.