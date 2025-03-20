У цей день наші предки проводили час на природі у сімейному колі. Про заборони й прикмети на 20 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави
Вони жили у VIII столітті у Лаврі преподобного Сави Освяченого під час нападів сарацинів. Напередодні Вербної неділі, 13 березня, вороги увірвалися до монастиря та почали вимагати у святих віддати їм усі скарби. Ченці відповіли, що в них немає нічого, крім їжі та скромного одягу, тому розлючені сарацини вбили кількох людей та відступили. Через деякий час вороги знову повернулися і почали катувати ченців, які відмовлялися віддавати приховані багатства. Святий Іоанн, який опікувався подорожніми, першим потрапив до рук мучителів. Вони перерізали йому сухожилля на руках і ногах. Згодом сарацини схопили преподобного Сергія, який намагався втекти, та відсікли йому голову. Водночас Патрикій зміг сховатися у печері, але його також знайшли та вбили.
Що не можна робити
- Не варто пити алкогольні напої.
- Не слід розважатися та веселитися.
- Не можна заздрити та бажати іншим зла.
- Не рекомендується виходити з дому ввечері, бо тоді привабите негативну енергію в будинок.
Народні прикмети
- Якщо на небі погано видно зорі, то очікуйте потепління.
- Якщо кіт під час сну накриває ніс лапою, то весна буде холодною.
- Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде рясний врожай.
- Якщо надворі тепло, то навесні рідко дощитиме.
Що ще відзначають
День весняного рівнодення. Цьогоріч він припадає на 20 березня. Це астрономічне явище, коли день і ніч мають однакову тривалість, приблизно по 12 годин. За київським часом, рівнодення настане об 11:01. Для наших предків цей день символізував прихід астрономічної весни та перемогу світла над темрявою.