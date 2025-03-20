У цей день наші предки проводили час на природі у сімейному колі. Про заборони й прикмети на 20 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави

Вони жили у VIII столітті у Лаврі преподобного Сави Освяченого під час нападів сарацинів. Напередодні Вербної неділі, 13 березня, вороги увірвалися до монастиря та почали вимагати у святих віддати їм усі скарби. Ченці відповіли, що в них немає нічого, крім їжі та скромного одягу, тому розлючені сарацини вбили кількох людей та відступили. Через деякий час вороги знову повернулися і почали катувати ченців, які відмовлялися віддавати приховані багатства. Святий Іоанн, який опікувався подорожніми, першим потрапив до рук мучителів. Вони перерізали йому сухожилля на руках і ногах. Згодом сарацини схопили преподобного Сергія, який намагався втекти, та відсікли йому голову. Водночас Патрикій зміг сховатися у печері, але його також знайшли та вбили.

Що не можна робити

Не варто пити алкогольні напої.

Не слід розважатися та веселитися.

Не можна заздрити та бажати іншим зла.

Не рекомендується виходити з дому ввечері, бо тоді привабите негативну енергію в будинок.

Народні прикмети

Якщо на небі погано видно зорі, то очікуйте потепління.

Якщо кіт під час сну накриває ніс лапою, то весна буде холодною.

Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо надворі тепло, то навесні рідко дощитиме.

Що ще відзначають

День весняного рівнодення. Цьогоріч він припадає на 20 березня. Це астрономічне явище, коли день і ніч мають однакову тривалість, приблизно по 12 годин. За київським часом, рівнодення настане об 11:01. Для наших предків цей день символізував прихід астрономічної весни та перемогу світла над темрявою.