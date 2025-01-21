Какой церковный праздник во вторник, 21 января: почему сегодня нельзя пришивать пуговицы

21 января верующие чтят память преподобного Максима Исповедника. Он преданно распространял идеи христианства среди народа.

В этот день наши предки не отправлялись в дальние путешествия, потому что верили, что это приведет к неудачам. О запретах и приметах 21 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Андреевскую церковь.

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День памяти преподобного Максима Исповедника

Он родился в 580 году в семье христиан. Максим еще с раннего возраста интересовался изучением Евангелия. Мужчина получил хорошее образование, а через некоторое время отправился на военную службу к императору Ираклия. Впрочем, впоследствии Максим изменил собственное мнение, поэтому решил уйти в монашество. В течение длительного времени преподобный проповедовал христианство. Несмотря на то, что святого пытали и заключали в тюрьму за преданность вере, Максим не отрекался от своих взглядов.

Что нельзя делать

Не стоит сквернословить и спорить.

Не следует занимать или брать деньги в долг.

Нельзя пришивать пуговицы, ибо сократите продолжительность жизни.

Не рекомендуется гулять в лесу в одиночку.

Народные приметы

Если на улице хорошая погода, то весна придет рано.

Если на улице холодно, то летом будет жарко.

Если на небе хорошо видны звезды, то ожидайте морозов.

Если небо безоблачное, то в этом году будет неурожай.

Что еще отмечают

Международный день объятий. Этот праздник основали 21 января 1986 года в Соединенных Штатах Америки, в штате Мичиган. Традиционно в этот день стоит обнять как можно больше людей, в частности незнакомцев. Во многих странах мира устраивают акцию Free Hugs. Так, все желающие могут подарить друг другу радость с помощью объятий.