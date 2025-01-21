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21 января 2025, 07:00
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Какой церковный праздник во вторник, 21 января: почему сегодня нельзя пришивать пуговицы

Влада Пономарева

21 января верующие чтят память преподобного Максима Исповедника. Он преданно распространял идеи христианства среди народа.

В этот день наши предки не отправлялись в дальние путешествия, потому что верили, что это приведет к неудачам. О запретах и приметах 21 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Андреевскую церковь.

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День памяти преподобного Максима Исповедника

Он родился в 580 году в семье христиан. Максим еще с раннего возраста интересовался изучением Евангелия. Мужчина получил хорошее образование, а через некоторое время отправился на военную службу к императору Ираклия. Впрочем, впоследствии Максим изменил собственное мнение, поэтому решил уйти в монашество. В течение длительного времени преподобный проповедовал христианство. Несмотря на то, что святого пытали и заключали в тюрьму за преданность вере, Максим не отрекался от своих взглядов.

Что нельзя делать

  • Не стоит сквернословить и спорить.
  • Не следует занимать или брать деньги в долг.
  • Нельзя пришивать пуговицы, ибо сократите продолжительность жизни.
  • Не рекомендуется гулять в лесу в одиночку.

Народные приметы

  • Если на улице хорошая погода, то весна придет рано.
  • Если на улице холодно, то летом будет жарко.
  • Если на небе хорошо видны звезды, то ожидайте морозов.
  • Если небо безоблачное, то в этом году будет неурожай.

Что еще отмечают

Международный день объятий. Этот праздник основали 21 января 1986 года в Соединенных Штатах Америки, в штате Мичиган. Традиционно в этот день стоит обнять как можно больше людей, в частности незнакомцев. Во многих странах мира устраивают акцию Free Hugs. Так, все желающие могут подарить друг другу радость с помощью объятий.