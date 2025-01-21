У цей день наші предки не вирушали у далекі подорожі, бо вірили, що це призведе до невдач. Про заборони та прикмети 21 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Андріївську церкву.
Цікаво Календар релігійних свят на січень 2025 року: що відзначатимуть українці
День пам'яті преподобного Максима Сповідника
Він народився у 580 році в родині християн. Максим ще з раннього віку цікавився вивченням Євангелія. Чоловік здобув гарну освіту, а через деякий час вирушив на військову службу до імператора Іраклія. Втім, згодом Максим змінив власну думку, тому вирішив піти у чернецтво. Протягом тривалого часу преподобний проповідував християнство. Попри те, що святого катували та ув'язнювали за відданість вірі, Максим не зрікався своїх поглядів.
Що не можна робити
- Не варто лихословити та сперечатися.
- Не слід позичати або брати гроші у борг.
- Не можна пришивати ґудзики, бо скоротите тривалість життя.
- Не рекомендується гуляти в лісі наодинці.
Народні прикмети
- Якщо надворі гарна погода, то весна прийде рано.
- Якщо на вулиці холодно, то влітку буде спекотно.
- Якщо на небі добре видно зорі, то очікуйте морозів.
- Якщо небо безхмарне, то цьогоріч буде неврожай.
Що ще відзначають
Міжнародний день обіймів. Це свято заснували 21 січня 1986 року у Сполучених Штатах Америки, у штаті Мічиган. Традиційно у цей день варто обійняти якомога більше людей, зокрема незнайомців. У багатьох країнах світу влаштовують акцію Free Hugs. Так, всі охочі можуть подарувати один одному радість за допомогою обіймів.