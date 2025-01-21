У цей день наші предки не вирушали у далекі подорожі, бо вірили, що це призведе до невдач. Про заборони та прикмети 21 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Андріївську церкву.

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День пам'яті преподобного Максима Сповідника

Він народився у 580 році в родині християн. Максим ще з раннього віку цікавився вивченням Євангелія. Чоловік здобув гарну освіту, а через деякий час вирушив на військову службу до імператора Іраклія. Втім, згодом Максим змінив власну думку, тому вирішив піти у чернецтво. Протягом тривалого часу преподобний проповідував християнство. Попри те, що святого катували та ув'язнювали за відданість вірі, Максим не зрікався своїх поглядів.

Що не можна робити

Не варто лихословити та сперечатися.

Не слід позичати або брати гроші у борг.

Не можна пришивати ґудзики, бо скоротите тривалість життя.

Не рекомендується гуляти в лісі наодинці.

Народні прикмети

Якщо надворі гарна погода, то весна прийде рано.

Якщо на вулиці холодно, то влітку буде спекотно.

Якщо на небі добре видно зорі, то очікуйте морозів.

Якщо небо безхмарне, то цьогоріч буде неврожай.

Що ще відзначають

Міжнародний день обіймів. Це свято заснували 21 січня 1986 року у Сполучених Штатах Америки, у штаті Мічиган. Традиційно у цей день варто обійняти якомога більше людей, зокрема незнайомців. У багатьох країнах світу влаштовують акцію Free Hugs. Так, всі охочі можуть подарувати один одному радість за допомогою обіймів.