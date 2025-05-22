Какой церковный праздник в четверг, 22 мая: почему сегодня нельзя работать на огороде
- 22 мая чествуют святого мученика Василиска, который оставался преданным христианству до своей смерти.
- Сегодня также отмечают Международный день биологического разнообразия, установленный ООН в 2000 году.
22 мая верующие чтят память святого мученика Василиска. Он до самой смерти оставался преданным Сыну Божьему.
В этот день наши предки сажали картошку и ездили на лошадях. О запретах и приметах на 22 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти мученика Василиска
Он был племянником святого Феодора Тирона и жил во времена правления императора Максимиана. Правитель устраивал жестокие преследования христиан, поэтому регулярно казнил верующих. Однажды император узнал о деятельности Василиска, из-за чего приказал его схватить и бросить в тюрьму. Святой понимал, что скоро погибнет, поэтому решил пойти попрощаться с родными с разрешения охраны. Когда об этом узнал Максимиан, то очень разозлился и приказал немедленно снова схватить Василиска. Несмотря на пытки, святой продолжал исповедовать христианство и отказывался поклоняться языческим богам. По приказу правителя Василиску отсекли голову примерно в 308 году.
Что нельзя делать
- Не следует тяжело работать в поле или на огороде, потому что тогда будет неурожай.
- Не стоит спорить и ссориться с близкими.
- Нельзя начинать делать ремонт.
- Не рекомендуется рассказывать кому-то о своих планах.
Народные приметы
- Если на улице туманно, то в этом году будет обильный урожай.
- Если увидите утром росу, то ожидайте потепления.
- Если услышите пение соловья, то лето будет жарким.
- Если небо звездное, то в ближайшее время будет тепло.
Что еще отмечают
Международный день биологического разнообразия. Его ежегодно отмечают 22 мая. Что интересно, этот праздник установила Генеральная Ассамблея ООН в 2000 году с целью информирования общества о проблемах биологического разнообразия.
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