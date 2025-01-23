Какой церковный праздник в четверг, 23 января: почему сегодня нельзя принимать важные решения

23 января верующие чтят память священномучеников Климента и Агафангела. Они погибли страшной смертью из-за преданности христианству.

В этот день наши предки занимались уборкой домов и много молились. О запретах и приметах 23 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти священномучеников Климента и Агафангела

Климент родился в семье христианки. Парень рано потерял мать, поэтому его воспитанием занималась женщина, по имени София. Тогда в стране царил сильный голод, из-за которого умирало много людей. Поэтому Климент вместе с Софией помогал нуждающимся. За добрые дела мужчину сделали чтецом, а через некоторое время – диаконом. Впрочем, святой жил во времена правления царя Диоклетиана, который преследовал христиан. В связи с этим, Климента схватили язычники и пытались убедить его отречься от веры. Однако диакон отказался, поэтому терпел страшные мучения. Через некоторое время Климента отправили в Никодимию, где тот познакомился с Агафангелом. Мужчин снова начали пытать за преданность Сыну Божьему. Климент и Агафангел погибли мученической смертью.

Что нельзя делать

Не стоит принимать важные решения, потому что тогда привлечете беду.

Не следует отказывать в помощи бедным и нуждающимся.

Не рекомендуется отправляться в дальние путешествия.

Нельзя обижать других людей.

Народные приметы

Если услышите пение синичек, то ожидайте морозы.

Если сегодня выпадет снег, то в этом году будет обильный урожай.

Если на улице солнечно, то весна придет рано.

Если сегодня ударит мороз, то летом будет жарко.

Что еще отмечают

День почерка. Его установили в 1977 году по инициативе Ассоциации производителей письменных приборов. Главная цель праздника – повысить осведомленность людей о важности каллиграфии в современном мире. Что интересно, дату Дня почерка выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 23 января родился Джон Хэнкок, третий президент Континентального конгресса. В 1776 году мужчина принял участие в подписании Декларации о независимости Соединенных Штатов Америки.