У цей день наші предки займалися прибиранням осель та багато молилися. Про заборони й прикмети 23 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті священномучеників Климента й Агафангела
Климент народився у родині християнки. Хлопець рано втратив матір, тому його вихованням займалася жінка, на ім'я Софія. Тоді в країні панував сильний голод, через який вмирало багато людей. Тому Климент разом із Софією допомагав нужденним. За добрі справи чоловіка зробили читцем, а через деякий час – дияконом. Втім, святий жив за часів правління царя Діоклетіана, який переслідував християн. У зв'язку з цим, Климента схопили язичники та намагалися переконати його зректися віри. Однак диякон відмовився, тому терпів страшні муки. Через деякий час Климента відправили до Нікодимії, де той познайомився з Агафангелом. Чоловіків знову почали катувати за відданість Сину Божому. Климент і Агафангел загинули мученицькою смертю.
Що не можна робити
- Не варто приймати важливі рішення, бо тоді привабите лихо.
- Не слід відмовляти у допомозі бідним й нужденним.
- Не рекомендується вирушати у далекі подорожі.
- Не можна ображати інших людей.
Народні прикмети
- Якщо почуєте спів синичок, то очікуйте на морози.
- Якщо сьогодні випаде сніг, то цьогоріч буде рясний врожай.
- Якщо надворі сонячно, то весна прийде рано.
- Якщо сьогодні вдарить мороз, то влітку буде спекотно.
Що ще відзначають
День почерку. Його встановили у 1977 році за ініціативою Асоціації виробників письмових приладів. Головна мета свята – підвищити обізнаність людей про важливість каліграфії у сучасному світі. Що цікаво, дату Дня почерку обрали невипадково. Річ у тім, що саме 23 січня народився Джон Генкок, третій президент Континентального конгресу. У 1776 році чоловік взяв участь у підписанні Декларації про незалежність Сполучених Штатів Америки.