23 мая – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя переезжать
- 23 мая почитают святого Михаила Исповедника, который выступал против иконоборчества и защищал православие.
- Сегодня также отмечают День морской пехоты Украины и День Героев.
23 мая верующие чтят память святого преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского. Он не поддерживал иконоборчество, а вместо этого обличал еретиков и защищал православие.
В этот день наши предки занимались посевом огурцов, льна, кукурузы и конопли. О запретах и приметах на 23 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского
Еще с ранних лет он хотел посвятить свою жизнь служению Господу, поэтому ушел в монастырь. За свою деятельность Михаил получил Божий дар, который позволил ему спасти людей от жажды с помощью молитвы. Через некоторое время святой стал епископом Синадским. Известно, что Михаила очень уважали верующие, поэтому нередко обращались к нему с просьбами. В 787 году епископ посетил Седьмой Вселенский Собор в Никее. Впоследствии на престол взошел император Лев Армянин, который распространял политику иконоборчества. С этими идеями не соглашался Михаил, поэтому открыто защищал православие и обличал еретиков. В связи с этим, правитель приказал схватить святого и заключить его в тюрьму. В 821 году епископ отошел в вечность.
Что нельзя делать
- Не стоит заниматься ремонтом.
- Нельзя сплетничать, завидовать и конфликтовать.
- Не следует занимать или брать деньги в долг.
- Не рекомендуется переезжать, потому что на новом месте притянете неудачи.
Народные приметы
- Если утром пойдет дождь, то в течение следующих дней будет непогода.
- Если вечером услышите запах травы, то летом часто будет дождь.
- Если сегодня увидите много муравьев, то на улице будет сухо.
- Если утром воздух будет влажным, то до конца недели ожидайте плохой погоды.
Что еще отмечают
День морской пехоты Украины. Его установили в 2014 году, но сначала праздновали 16 ноября. Дело в том, что именно в этот день, в 1992-м приняли первую присягу морского пехотинца. Однако в 2018 году дату праздника изменили на 23 мая, по случаю 100-летия Украинской революции (1917 – 1921). Что интересно, в этот день, в 1918-м, гетман Павел Скоропадский издал указ о создании бригады морской пехоты.
День Героев. Его ежегодно отмечают 23 мая. В этот день чествуют воинов и бойцов, которые посвятили свою жизнь борьбе за свободу и независимость Украины. Так, принято вспоминать героев Небесной Сотни, мужчин и женщин, которые стали на защиту государства во время российско-украинской войны, продолжающейся с 2014 года.