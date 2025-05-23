23 мая – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя переезжать

23 мая верующие чтят память святого преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского. Он не поддерживал иконоборчество, а вместо этого обличал еретиков и защищал православие.

В этот день наши предки занимались посевом огурцов, льна, кукурузы и конопли. О запретах и приметах на 23 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского

Еще с ранних лет он хотел посвятить свою жизнь служению Господу, поэтому ушел в монастырь. За свою деятельность Михаил получил Божий дар, который позволил ему спасти людей от жажды с помощью молитвы. Через некоторое время святой стал епископом Синадским. Известно, что Михаила очень уважали верующие, поэтому нередко обращались к нему с просьбами. В 787 году епископ посетил Седьмой Вселенский Собор в Никее. Впоследствии на престол взошел император Лев Армянин, который распространял политику иконоборчества. С этими идеями не соглашался Михаил, поэтому открыто защищал православие и обличал еретиков. В связи с этим, правитель приказал схватить святого и заключить его в тюрьму. В 821 году епископ отошел в вечность.

Что нельзя делать

Не стоит заниматься ремонтом.

Нельзя сплетничать, завидовать и конфликтовать.

Не следует занимать или брать деньги в долг.

Не рекомендуется переезжать, потому что на новом месте притянете неудачи.

Народные приметы

Если утром пойдет дождь, то в течение следующих дней будет непогода.

Если вечером услышите запах травы, то летом часто будет дождь.

Если сегодня увидите много муравьев, то на улице будет сухо.

Если утром воздух будет влажным, то до конца недели ожидайте плохой погоды.

Что еще отмечают

День морской пехоты Украины. Его установили в 2014 году, но сначала праздновали 16 ноября. Дело в том, что именно в этот день, в 1992-м приняли первую присягу морского пехотинца. Однако в 2018 году дату праздника изменили на 23 мая, по случаю 100-летия Украинской революции (1917 – 1921). Что интересно, в этот день, в 1918-м, гетман Павел Скоропадский издал указ о создании бригады морской пехоты.

День Героев. Его ежегодно отмечают 23 мая. В этот день чествуют воинов и бойцов, которые посвятили свою жизнь борьбе за свободу и независимость Украины. Так, принято вспоминать героев Небесной Сотни, мужчин и женщин, которые стали на защиту государства во время российско-украинской войны, продолжающейся с 2014 года.