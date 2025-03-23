23 марта – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя стричь и красить волосы

23 марта верующие чтят память преподобномученика Никона и его учеников. Он преданно служил Богу и отдал свою жизнь за христианство.

В этот день наши предки занимались уборкой в доме и во дворе. О запретах и приметах на 23 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобномученика Никона и его учеников

Он родился в Неаполе в семье язычника и христианки. Во взрослом возрасте Никон решил стать воином, но как-то оказался в смертельной опасности. В тот момент мужчина начал молиться и пообещал себе, что примет христианство, если выживет. Воину удалось спастись, поэтому сразу после этого он отправился на поиски священника. После долгих испытаний Никон крестился и стал монахом. Он поселился среди монахов на горе Ганос, где через три года был рукоположен в епископы. Возглавив братию, человек вместе со 190 монахами перебрался в Сицилию, спасаясь от варваров. Никон преданно служил Богу, пока не начались новые гонения христиан. В связи с этим святого схватили и подвергли жестоким мучениям. Мужчине отсекли голову, а его тело оставили диким зверям.

Что нельзя делать

Нельзя устраивать шумные вечеринки и празднования.

Не следует стричь и красить волосы, потому что тогда привлечете трудности в жизнь.

Нельзя спорить и ссориться с близкими.

Не рекомендуется есть мясные блюда.

Народные приметы

Если услышите гром, то летом часто будет идти дождь.

Если увидите стаю птиц, то вскоре будет потепление.

Если на улице жарко, то весна будет теплой.

Если на небе хорошо видны звезды, то ожидайте морозов.

Что еще отмечают

Всемирный день метеоролога. Его ежегодно отмечают 23 марта. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1950 году, была основана Всемирная метеорологическая организация, специализированное учреждение ООН.