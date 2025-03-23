23 марта – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя стричь и красить волосы
- 23 марта верующие чтят память преподобномученика Никона и его учеников.
- Сегодня также отмечают Всемирный день метеоролога.
23 марта верующие чтят память преподобномученика Никона и его учеников. Он преданно служил Богу и отдал свою жизнь за христианство.
В этот день наши предки занимались уборкой в доме и во дворе. О запретах и приметах на 23 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Смотрите также Календарь религиозных праздников на март 2025 года: что будут отмечать украинцы
День памяти преподобномученика Никона и его учеников
Он родился в Неаполе в семье язычника и христианки. Во взрослом возрасте Никон решил стать воином, но как-то оказался в смертельной опасности. В тот момент мужчина начал молиться и пообещал себе, что примет христианство, если выживет. Воину удалось спастись, поэтому сразу после этого он отправился на поиски священника. После долгих испытаний Никон крестился и стал монахом. Он поселился среди монахов на горе Ганос, где через три года был рукоположен в епископы. Возглавив братию, человек вместе со 190 монахами перебрался в Сицилию, спасаясь от варваров. Никон преданно служил Богу, пока не начались новые гонения христиан. В связи с этим святого схватили и подвергли жестоким мучениям. Мужчине отсекли голову, а его тело оставили диким зверям.
Что нельзя делать
- Нельзя устраивать шумные вечеринки и празднования.
- Не следует стричь и красить волосы, потому что тогда привлечете трудности в жизнь.
- Нельзя спорить и ссориться с близкими.
- Не рекомендуется есть мясные блюда.
Народные приметы
- Если услышите гром, то летом часто будет идти дождь.
- Если увидите стаю птиц, то вскоре будет потепление.
- Если на улице жарко, то весна будет теплой.
- Если на небе хорошо видны звезды, то ожидайте морозов.
Что еще отмечают
Всемирный день метеоролога. Его ежегодно отмечают 23 марта. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1950 году, была основана Всемирная метеорологическая организация, специализированное учреждение ООН.