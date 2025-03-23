У цей день наші предки займалися прибиранням в хаті й на подвір'ї. Про заборони й прикмети на 23 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобномученика Нікона та його учнів

Він народився у Неаполі у родині язичника й християнки. У дорослому віці Нікон вирішив стати воїном, але якось опинився у смертельній небезпеці. У той момент чоловік почав молитися і пообіцяв собі, що прийме християнство, якщо виживе. Воїну вдалося врятуватися, тому одразу після цього він вирушив на пошуки священника. Після довгих випробувань Никон охрестився та став монахом. Він оселився серед ченців на горі Ганос, де через три роки був висвячений у єпископи. Очоливши братію, чоловік разом зі 190 монахами перебрався до Сицилії, рятуючись від варварів. Нікон віддано служив Богу, поки не почалися нові гоніння християн. У зв'язку з цим святого схопили та піддали жорстоким мукам. Чоловікові відсікли голову, а його тіло залишили диким звірам.

Що не можна робити

Не можна влаштовувати гучні вечірки та святкування.

Не слід стригти та фарбувати волосся, бо тоді привабите труднощі в життя.

Не можна сперечатися та сваритися з близькими.

Не рекомендується їсти м'ясні страви.

Народні прикмети

Якщо почуєте грім, то влітку часто дощитиме.

Якщо побачите зграю птахів, то незабаром буде потепління.

Якщо надворі спекотно, то весна буде теплою.

Якщо на небі добре видно зорі, то очікуйте морозів.

Що ще відзначають

Всесвітній день метеоролога. Його щорічно відзначають 23 березня. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 1950 році, була заснована Всесвітня метеорологічна організація, спеціалізована установа ООН.