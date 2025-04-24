Какой церковный праздник в четверг, 24 апреля: почему сегодня нельзя приглашать домой незнакомцев

24 апреля верующие чтят память святого мученика Саввы Стратилата. Он тайно исповедовал христианство и погиб из-за преданности Богу.

В этот день наши предки лечили болезни, связанные с зубной болью. О запретах и приметах на 24 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого мученика Саввы Стратилата

Он жил в III веке во время правления императора Аврелиана. Савва был готом по происхождению, но служил в римском войске и имел высокий чин воеводы. Больше всего мужчина любил Христа, поэтому тайно помогал заключенным христианам, поддерживая их как материально, так и духовно. За свою веру Савва был разоблачен и приведен к царю. Стратилат признал себя христианином, из-за чего подвергся тяжким пыткам. Несмотря на все мучения, святой оставался невредимым – это чудо вдохновило 70 воинов поверить во Христа. После этого Савву посадили в тюрьму, а затем утопили в реке.

Что нельзя делать

Не следует отказывать в помощи нуждающимся.

Не стоит сквернословить и конфликтовать.

Нельзя приглашать домой незнакомцев, потому что тогда лишитесь собственного счастья.

Не рекомендуется начинать делать ремонт.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет хороший урожай.

Если на улице жарко, то в июне будет холодно.

Если увидите комаров, то ожидайте щедрого урожая.

Если заметите стаю птиц на небе, то вскоре потеплеет.

Что еще отмечают

Всемирный день защиты лабораторных животных. Его ежегодно отмечают 24 апреля. Главной целью праздника является повышение осведомленности людей о проблемах эксплуатации животных в лабораториях и необходимости поиска альтернативных методов исследований.