В этот день наши предки лечили болезни, связанные с зубной болью. О запретах и приметах на 24 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Интересно Православный календарь на апрель 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы
День памяти святого мученика Саввы Стратилата
Он жил в III веке во время правления императора Аврелиана. Савва был готом по происхождению, но служил в римском войске и имел высокий чин воеводы. Больше всего мужчина любил Христа, поэтому тайно помогал заключенным христианам, поддерживая их как материально, так и духовно. За свою веру Савва был разоблачен и приведен к царю. Стратилат признал себя христианином, из-за чего подвергся тяжким пыткам. Несмотря на все мучения, святой оставался невредимым – это чудо вдохновило 70 воинов поверить во Христа. После этого Савву посадили в тюрьму, а затем утопили в реке.
Что нельзя делать
- Не следует отказывать в помощи нуждающимся.
- Не стоит сквернословить и конфликтовать.
- Нельзя приглашать домой незнакомцев, потому что тогда лишитесь собственного счастья.
- Не рекомендуется начинать делать ремонт.
Народные приметы
- Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет хороший урожай.
- Если на улице жарко, то в июне будет холодно.
- Если увидите комаров, то ожидайте щедрого урожая.
- Если заметите стаю птиц на небе, то вскоре потеплеет.
Что еще отмечают
Всемирный день защиты лабораторных животных. Его ежегодно отмечают 24 апреля. Главной целью праздника является повышение осведомленности людей о проблемах эксплуатации животных в лабораториях и необходимости поиска альтернативных методов исследований.