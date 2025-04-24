У цей день наші предки лікували хвороби, пов'язані із зубним болем. Про заборони й прикмети на 24 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Цікаво Православний календар на квітень 2025 року: які свята відзначатимуть українці

День пам'яті святого мученика Сави Стратилата

Він жив у III столітті за правління імператора Авреліана. Сава був готом за походженням, але служив у римському війську та мав високий чин воєводи. Понад усе чоловік любив Христа, тому таємно допомагав ув'язненим християнам, підтримуючи їх як матеріально, так і духовно. За свою віру Сава був викритий і приведений до царя. Стратилат визнав себе християнином, через що зазнав тяжких тортур. Попри всі муки, святий залишався неушкодженим – це диво надихнуло 70 воїнів повірити у Христа. Після цього Саву ув'язнили, а згодом втопили в річці.

Що не можна робити

Не слід відмовляти у допомозі нужденним.

Не варто лихословити та конфліктувати.

Не можна запрошувати додому незнайомців, бо тоді позбудетеся власного щастя.

Не рекомендується починати робити ремонт.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо надворі спекотно, то в червні буде холодно.

Якщо побачите комарів, то очікуйте щедрого врожаю.

Якщо помітите зграю птахів на небі, то незабаром потеплішає.

Що ще відзначають

Всесвітній день захисту лабораторних тварин. Його щорічно відзначають 24 квітня. Головною метою свята є підвищення обізнаності людей про проблеми експлуатації тварин у лабораторіях і необхідність пошуку альтернативних методів досліджень.

Про інші професійні і міжнародні свята квітня 2025 року – дізнавайтеся в нашому матеріалі.