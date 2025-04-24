У цей день наші предки лікували хвороби, пов'язані із зубним болем. Про заборони й прикмети на 24 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
Цікаво Православний календар на квітень 2025 року: які свята відзначатимуть українці
День пам'яті святого мученика Сави Стратилата
Він жив у III столітті за правління імператора Авреліана. Сава був готом за походженням, але служив у римському війську та мав високий чин воєводи. Понад усе чоловік любив Христа, тому таємно допомагав ув'язненим християнам, підтримуючи їх як матеріально, так і духовно. За свою віру Сава був викритий і приведений до царя. Стратилат визнав себе християнином, через що зазнав тяжких тортур. Попри всі муки, святий залишався неушкодженим – це диво надихнуло 70 воїнів повірити у Христа. Після цього Саву ув'язнили, а згодом втопили в річці.
Що не можна робити
- Не слід відмовляти у допомозі нужденним.
- Не варто лихословити та конфліктувати.
- Не можна запрошувати додому незнайомців, бо тоді позбудетеся власного щастя.
- Не рекомендується починати робити ремонт.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде гарний врожай.
- Якщо надворі спекотно, то в червні буде холодно.
- Якщо побачите комарів, то очікуйте щедрого врожаю.
- Якщо помітите зграю птахів на небі, то незабаром потеплішає.
Що ще відзначають
Всесвітній день захисту лабораторних тварин. Його щорічно відзначають 24 квітня. Головною метою свята є підвищення обізнаності людей про проблеми експлуатації тварин у лабораторіях і необхідність пошуку альтернативних методів досліджень.
Про інші професійні і міжнародні свята квітня 2025 року – дізнавайтеся в нашому матеріалі.