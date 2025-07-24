Какой церковный праздник в четверг, 24 июля: почему сегодня нельзя занимать деньги в долг

24 июля верующие чтят память мучеников Бориса и Глеба. Они были сыновьями князя Владимира Великого и погибли от рук своего старшего брата Святополка.

В этот день наши предки работали на поле. О запретах и приметах на 24 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

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День памяти святых мучеников Бориса и Глеба

Они были младшими сыновьями князя Владимира Великого. При жизни правитель поделил свое государство между сыновьями. Так, Борису достался Ростов, а Глебу – Муром. После смерти князя в 1015 году старший брат Святополк стремился стать единовластным правителем. Именно поэтому тайно занял киевский престол, скрыв новость от Бориса и Глеба. Узнав о смерти отца, первый отказался бороться за власть, несмотря на просьбы жены. Поэтому Святополк приказал убить Бориса на реке Альте, вместе с преданными слугами. Вскоре такая же судьба постигла и Глеба. Святополк обманом позвал его в Киев, сообщив о болезни отца. Когда Глеб узнал о смерти Владимира и убийстве брата, то было уже поздно – его убили на реке Смядине.

Что нельзя делать?

Не стоит ссориться и спорить с родными.

Не следует брать или занимать деньги в долг, потому что тогда привлечете финансовые трудности.

Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.

Нельзя завидовать и сплетничать.

Народные приметы

Если на улице тепло, то зимой не будет очень холодно.

Если увидите много комаров, то ожидайте потепления.

Если сегодня пойдет дождь, то зимой часто будет идти снег.

Если заметите на траве росу, то скоро будет гроза.

Что еще отмечают?

День двоюродных братьев и сестер. Его ежегодно отмечают 24 июля. В этот день проводят время с самыми родными людьми и благодарят их за все.